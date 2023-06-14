泰勒絲「待發行」專輯被偷！竊賊轉賣賺錢 遭逮狡辯：太窮
美國天后泰勒絲（Taylor Swift）即將在下個月7日推出第三張「全新泰勒絲版」重錄專輯《Speak Now（Taylor’s Version）／《愛的告白》（泰勒絲全新版）》，近來傳出一名43歲的法國男子，偷竊了10張即將發行的專輯，幸好警方已將他逮捕歸案，並判處他8個月的有期徒刑，而他選擇偷竊的原因，竟然是因為「窮到買不起午餐」。
記者吳雨婕/台北報導
泰勒絲的重製版專輯由法國、德國等廠商製作，近來卻遭MPO法國工廠分公司的倉庫工人，盜走10張重製版專輯，該男子表示他在打開貨盤時，剛好泰勒絲的專輯從盒子裡掉出來，他清楚知道泰勒絲的魅力，面臨龐大債務的他，因此把專輯帶走，以每張25歐元（約台幣829元）價格出售，賣出2張後，他索性把價格提高到一張50歐元（約台幣1658元），直到他被工廠的人力資源經理告發，整起事件才東窗事發。
當警察抵達該男子住處準備將他逮捕時，他試圖從自家屋頂逃跑，但依舊遭逮捕歸案，據悉，他透露這樣做是因為經濟出問題，窮到買不起午餐，所以才鋌而走險。事實上，經過警方調查後發現，該男子是慣犯，並有多項前科，包含盜竊、詐欺、販毒等，被定罪高達24次，罪證確鑿的他被判處8個月徒刑。
此外，MPO表示，如果因為該男子洩密導致環球音樂取消合約，將嚴重影響公司聲譽，甚至還得賠償數百萬歐元。而竊賊賣出的10張專輯，已追回8張，有2份依舊在外頭，因此MPO呼籲，請擁有未正式發行專輯的人繳回，不然將面臨被起訴的風險。