缺電危機來襲！越南工業區無預警停電 台商緊急購置發電機自救
隨著越南的氣溫急劇飆升，當地民生用電也大增，導致北方工業區不時傳出停電的狀況。越南台灣商會聯合總會太平分會長鄭閎元表示，近期由於越南持續高溫炎熱，用電量大增，北越地區各省缺電嚴重，太平省工業區不時無預警停電，已影響台商企業的工廠正常運作，且購置發電機發電，恐將產生更高額的支出，希望駐處向越南政府反映，以降低停電對台商企業營運的衝擊。
國際中心賴正琳／綜合報導
駐越南代表處公使林易民林易民則回應，對於北越多個工業區停電、限電，造成台商企業困擾，駐處十分關心，已致函越南政府相關主管機關，且已轉達台商投資密集的省市政府，並提供若干實務建議，盼協助台商度過難關；另呼籲所有台商朋友追蹤駐處臉書官方粉絲專頁，即時獲得台、越最新資訊。
越南台灣商會聯合總會太平分會6月10日於太平市東洋餐廳舉辦「6月份例會及端午節聯誼餐會」，由分會會長鄭閎元主持，包括僑務顧問黃秀滿、僑務促進委員徐嘉隆、副會長張德松、商會理監事及會員等約60人參加，活動並邀請SOS育幼院院童共同參與；駐越南代表處公使林易民偕經濟組秘書戴伯勲及僑務秘書蔡佩珊應邀出席。
太平省位於越南北方，台灣許多跨國企業均設廠於該地。根據駐越南台北經濟文化辦事處的統計報告顯示，早期台灣人到越南投資的產業以傳統產業為主，近期則以電子業（包含電子五大廠：富士康、和碩、仁寶、緯創、佳世達）進駐為熱門趨勢，並且漸漸發展出網路科技、商業服務、餐飲消費等服務業。北越最多台人聚集的地方以海防省為首，這幾年開發到北江省、北寧省與河內周邊地區、清化省、永福省、太平省地區。