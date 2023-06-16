街頭大亂鬥3／街頭藝人結合商圈發展　華山創「雙贏模式」審查制

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一到假日，華山的參訪人潮，除了觀賞內部的展覽、到商店市集採購小物之外，更會因為園區內的街頭表演而駐足停留，而且不難發現，多數表演主打與民眾互動，因此表演點位都不乏人潮聚集，無論是家庭、學生甚至是外國觀光客，都是園區內街頭表演的主要客群，除了讓來訪遊客「玩得開心」，也讓華山的人潮持續絡繹不絕，而這樣的共榮場景，也是華山努力經營才有的結果。
目前華山文創園區規劃的展演時段，只有周休二日及國定假日，每天的展演場地分為四處，而現在，所有民眾同樣可以透過華山的內部網站，申請演出機會，不過異於其他地方政府的申請規範，華山文化園區要求申請者附上表演影片，以供內部人員進行審查，藝文部副理陳姿君表示，「表演者要提供他在其他地方表演的影片，如果申請表演的項目跟影片不符，我們也會再進一步聯繫確認。」
由於多了人工審查的步驟，園區除了會參考表演者申請的展演日期之外，也會根據每周的展覽特性，或者市集活動，安排較合適的表演團體，陳姿君表示，「有時候太多同性質的表演，我們也會做區分安排。」而在音量的規範下，華山考慮到園區內的營業商家，也有自己的一套做法，「像是爵士鼓就不太可能到華山演出，還有一些互動性高、容易太嗨的表演，為了不影響店家，我們也會安排到離商店遠一點的表演位置。」
而在歌唱類型的表演選擇，陳姿君透露，因為唱歌好聽的人很多，加上華山的店家或市集都會播放背景音樂，因此華山會優先考慮具備其他特色的歌唱表演者，像是有創作能力的歌手，或者表演記憶性比較強的歌唱表演。不過陳姿君表示，「目前會來華山登記場地的基本盤大約5、60人，還是會盡量安排，讓大家都能在兩個月的申請時段裡得到演出機會。」
後續審查嚴謹 「安全問題」成主要考量
除了事前的審查之外，華山員工假日值班的工作，就是觀察街頭藝人的演出狀況，像是如果發生音量過高的問題，就可以當下立即做出提醒。而如果是表演過程出現安全疑慮，表演者當下沒有做好處理，或者態度不夠積極，陳姿君表示，「那我們後續可能就不會再安排他了，畢竟還是要遵守我們的規範。」
不過陳姿君也分享，「目前申請到華山表演的街頭藝人都相當積極，我們很感謝來表演的人都能維持表演品質。」也因為華山內部從中協調，確保商家和街頭藝人能取得經營共識，也讓華山的街頭表演風氣，越來越受民眾喜愛。