倪暄爆被長官性騷擾「手插在側乳拍照」！木星嚇喊：我手指被含住
節目《全明星辯論會》今（14）日盛大舉辦首映會，除了評審長陶晶瑩、隊長黃豪平與陳芳語出席以外，節目中辯手群也都現身首映會。而近日演藝圈性騷擾事件不斷，前樂天女孩成員倪暄和YouTuber這群人成員木星都透露自己都曾遇過性騷擾相關事件；阿喜被問到藝人許傑輝遭網友指控在表演課要求「性愛配音」涉及性騷一事，也做出回應。
記者郭佩蓉/台北報導
倪暄表示自己多多少少都有遇到性騷事件，但也無法界定「就是性騷」，因為先前有熱情粉絲看見她，就直接與她十指緊扣；另外，她在某場尾牙遇過有長官因為酒喝多了，在拍合照的時候，手不僅直接環抱她，甚至還直接摸上去，「手直接插在我的側乳旁邊」，不過這些她也不確定是否就是性騷擾，「大家可以思辨一下，這是不是性騷擾」。
木星則透露自己過去年輕時也有遭遇過性騷擾，對方是她工作上的前輩，她還原當時情況，表示她與對方單獨在比較黑暗的地方等待工作開始，原本兩人只是在玩鬧，豈料對方卻突然含住她的手指，「大約一、兩秒，我當下嚇到，腦袋空白，就趕快離開現場，我當時沒有意識到那是騷擾」。
阿喜被問到許傑輝近日的「性愛配音課」爭議一事，表示她當時上課時並沒有上過「性愛配音課」，只有練習呼吸反應，認為表演課很看個人，「就是每個人的身體反應跟思考角度，我個人是蠻舒服的，在表演課的過程，蠻舒服，要讓自己的細胞打開」，而她今日在首映會上辯論「面對收視的壓力，藝人該不該聽從製作單位的安排，穿泳裝慶功？」題目時，在也大方脫衣露出黑色內衣，在鏡頭前展現好身材，讓現場所有人目瞪口呆。