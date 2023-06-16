街頭大亂鬥4／需保險才能表演！國外街頭演出「安全」最重要

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「在澳洲，多數城市的展演點是不需要考試的，不過需要參與關於演出規範的說明會，以及要購買公共意外責任險。」徐開炫分享，對於演出規範的部分，會根據每個地方不同，說明會的內容也會有所差異，同時，每個展演點的主管機關不同，有部分單位只會要求表演者具備課程或保險其中一項即可。
另外，英國倫敦的街頭展演空間，分為「需通過考試且有購買公共意外責任險」的表演場地，以及無需證明即可演出的自由演出場地，不過無論是哪種場地，都可以在倫敦政府街頭藝人部門的官方網站，找到詳細的規則說明和場地介紹。
而根據徐開炫在自由演出場地的表演經驗，這樣的演出精神，似乎和現在台灣的「登記制」相同，只是徐開炫進一步分享，「當地的街頭藝人已培養出默契，而演出資歷較深的街頭藝人們會有自己的規範。」形似不成文的規定，後續參與的表演者也都會跟進依循，自然而然地維持秩序。
至於是否會有負面的狀況，或者表演水平參差不齊的問題出現？徐開炫則是表示，「街頭藝人如果唱得不好聽，並不會被規範，不過如果違反當地的噪音或交通管制條例，自然就會被檢舉」而當時，徐開炫作為外來的表演者，也感受到當地表演者的歡迎。「感覺有新的表演加入，對他們來說是很開心的，可能因為這樣還可以刺激當地的表演風氣。」徐開炫說。
而規範相對嚴謹的場地，如綜合購物商場和街頭演出的柯芬園，則是規畫出自己一套展演規定，透過多層考核和公共意外責任險的要求，確保表演者的演出水平與安全性，且園內隨時還有管理人巡視監督，以達到園區內商家業者與街頭藝人兩全其美。徐開炫也分享，「園區的表演資格是每天早上九點當場抽籤，所有表演者也會在那邊一起吃早餐，大家的關係比較緊密，也比較不會有演出上的摩擦。」
這些國外案例，和台灣目前的制度都有雷同之處，不過澳洲和英國的部分展演場地，都針對表演者需有保險的要求，可見在安全性的考量上，台灣仍有可改進的空間。同時，徐開炫也認為，那些無需審查要求的展演地區，之所以可以維持秩序，也是當地的展演方式已行之有年，且表演者有基礎共識的緣故，以此回顧台灣現在的街頭制度問題，徐開炫認為，「沒有一百分的制度，但我相信不斷地調整跟溝通，並以正向的態度歡迎新來的表演者，街頭的環境會越來越好。」