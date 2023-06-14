泰國總理難產、政治真空　專家：不利經濟發展

泰國大選已在5月中落幕，至今一個月過去了，總理人選仍未有定論，雖然外界普遍認為前進黨主席皮塔將是下一任泰國總理，但現在傳出，有40個國會議席選區要重新驗票，代表著有40個國會議員可能有變數。許多專家及民營企業擔心，泰國組建新內閣時間過長，這段時間所產生的政治真空期，可能對經濟產生不利的影響。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國商會主席Sanan Angubolkul表示，泰國和海外投資者目前都高度關注組建新內閣的進展，「企業界衷心期待新政府盡快組建完成，因為一再延誤可能影響經濟發展。」他強調，「目前看來，新政府應該無法在8月組閣完成，可能要拖到9月。」他表示，中國是在「泰國投資促進委員會」申請投資項目最多的國家，對中國投資者來說，新政府的組成及關於經濟、投資等相關政策，都是他們關注的重點，為了國家的利益，新政府應盡快組成。
為了回應選民期待，前進黨總理候選人皮塔率領黨的經濟團隊與泰國中小企業聯合會主席桑猜會晤， 桑猜對於皮塔來訪表達歡迎之意，並針對如何推動有利於經濟發展的政策交換意見。 皮塔表示，「很高興與所有泰國中小企業合作，建立一個強大而平等的經濟體系，以促進每個人的平等」。
自泰國大選以來，因政局混沌不明、經濟陷入停滯狀態，泰國民眾和企業要求選舉委員會盡快批准選舉結果，希望政治真空期趕快結束，國家重回正軌，在疫後經濟爆發性成長之際，抓緊機會，讓泰國回到過去的發展榮景。