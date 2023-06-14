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大里掩埋場暫置垃圾　議員：市府如何去化

▲議員林德宇表示，大里掩埋場暫置的垃圾量逐年增加，造成環境清潔及公共安全疑慮(圖／柳榮俊攝2023.6.14)
▲議員林德宇表示，大里掩埋場暫置的垃圾量逐年增加，造成環境清潔及公共安全疑慮(圖／柳榮俊攝2023.6.14)

記者柳榮俊/台中報導

中市大里掩埋場近4年已累積暫置25萬噸垃圾，市議員林德宇今(14)日議會總質詢表示，從市長盧秀燕上任至今，未送進焚化爐的圾垃運到大里掩埋場暫置的量逐年增加，只進不出造成環境清潔及公共安全疑慮，要求環保局速提出SRF固體再生燃料的推動方案與期程，明確提列垃圾去化的減少數，不能讓垃圾繼續無限期放在大里。環保局長陳宏益說，焚化廠歲修期間處理量降低，垃圾先調度到大里掩埋場，是不得已做法，暫置期間會做好相關維護安全及衛生措施，一旦歲修結束，焚化廠有處理餘裕後，就會停止垃圾暫置。

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林德宇表示，只要台中市焚化爐歲修或是相關垃圾處理塞車，所有的垃圾通通都會放置在大里掩埋場，在2019年以前的，當時大里掩埋場的垃圾暫置量是2萬1853噸，2020年放3萬7653噸，2021年放了4萬9985噸，2022年暫置量高達9萬368噸，到今年2023年5月底截止已放5萬273噸，4年來累積暫置25萬134噸垃圾放在大里。


林德宇進一步詢問，2021年質詢時環保局說明是用打包的方式處理暫置垃圾，目前還是用這個方式嗎？目前還有外區垃圾來暫置嗎？大里本區的垃圾現在是直接進場還是也是放暫置場？


環保局長陳宏益表示，因中央的補助經費沒有了，所以2021年後就不用打包的方式，改用類似衛生掩埋的方式，全部都用底渣覆蓋的方式堆上去，有附底渣可以將味道去除掉。但若遇到真的歲修的時候，必須要稍微調度一下，還是會有暫置。大里區的圾垃，焚化爐儲坑有餘量就進焚化爐儲坑，沒有的話會再進掩埋場。


林德宇說，環保局應該要正視大里掩埋場25萬噸的垃圾，這些只進不出的垃圾量到底要怎麽去化，要怎麼把這些廢棄物轉廢為能，轉成再生能源？雲林縣為了解決垃圾問題，採購「全移動式垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料）系統設備」，啟用了一台移動式的機器分選，可以直接在現場產生這類 SRF固體再生燃料，垃圾減量將近一半，處理一半然後剩下一半可以做再生燃料。


陳宏益表示，「轉廢為能」有在規劃，雲林縣的這套系統也有去了解，將來必須要把垃圾做成是一個燃料化，事實上也已經編好預算了，我們也有去從其他縣市們試辦後既有的廠，去拿他做出來的SRF來做試燒，這個動作一直持續在做。


市長盧秀燕也說，垃圾去化有幾個方向，一個是透過SRF的擴大，另市府也在規劃推動焚化爐的汰舊換新工程，將擴大焚化爐的焚燒功率及燃燒量，加速垃圾去化。台中市垃圾處理將比照雲林六輕或桃園市，採多向進行，現在有運垃圾給中市大型紙廠做SRF試燒，未來將繼續輔導其他用油、用煤、用瓦斯的廠商採用垃圾分選後製成的SRF做為替代燃料，同時持續與中央合作，爭取經費協助將SRF的適用範圍再擴大，讓更多工業能使用，達到更快速去化垃圾及循環經濟與減碳目標。

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