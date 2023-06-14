北中南通勤月票7月上路！明起開賣票卡、9縣市下半年拚優惠

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三大生活圈通勤月票可使用在捷運、公車、客運、台鐵、公共自行車及各縣市公共運具，30天內不限次數搭乘，通勤月票方案除了可以使用原有票證卡片直接購買外，也可以購買本次特別設計的TPASS統一票證卡片（每張100元，完成記名程序可退款100元），詳細月票購買方式及使用規定民眾可查詢各縣市政府網站或公告。
陳建仁致詞時表示，交通部編列3年經費200億元推動全國公共運輸通勤月票措施，盼降低通勤族負擔，降低空氣汙染，達到淨零碳排目標，減少交通壅塞，希望民眾多購買月票，享受舒適、方便、省錢的通勤方式，三大生活圈通勤月票的設計，包括捷運、台鐵、客運、公車、自行車和渡輪等都可選擇搭乘，每月將有60萬人使用，1年有800萬到1100萬人受惠。
王國材表示，交通部今年初展開推動工作，除了有立委對於特別預算的支持，地方政府也全力推動系統建置，運具、票證與驗票系統等相關業者更在最短時間完成相關前置準備工作，讓這項政策得以順利推動。
王國材說，通勤月票第一階段先以北中南三大生活圈為主，涵蓋11個縣市及7種不同的運具，包括鐵路、捷運、輕軌、公路客運、市區公車、渡輪、公共自行車，讓通勤族可以用優惠的價格，在多元的公共運輸工具中選擇使用。後續還有9個縣市提出通勤月票方案，交通部也會趕快來審查，力拚下半年上路，希望未來全國可以擴大來推動。
交通部這次特別設計TPASS通勤月票票卡，簡約風格的票卡是由名設計師馮宇操刀設計，並邀請插畫家Croter洪添賢描繪多種運具及人物，讓票卡意象增添活潑氣息。另外，也邀請到新世代歌手－阿夫編寫形象主題曲「TPASS跟你對話」，有別於傳統的政令宣導，將TPASS月票的政策理念轉化爲年輕人喜愛的流行歌曲及MV。