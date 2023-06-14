驚險20秒！王瞳「微波爐煮蛋」聽到爆炸聲 緊急拔掉插頭嚇壞了
藝人王瞳在民視八點檔《市井豪門》飾演食品研發部的員工，有場戲是在實驗室製作創意料理，不料機器突然爆炸起火苗，讓她眼睛受傷急送醫。這場戲也讓她回想曾經在很小的時候，太想吃水煮蛋，但家裡沒有人，就從冰箱把雞蛋放到微波爐裡面，沒想到才過20秒就聽到雞蛋炸開的聲音，她說當時嚇壞了，趕快拔插頭查看狀況，之後買電器都會注意看使用說明。
記者羅凌筠/綜合報導
王瞳表示當時對微波爐還不是很熟悉，加上網路還不是很普遍，沒辦法像現在方便就能查資料，所以算是學到一個常識，也還好沒有受傷。不過她坦言身邊很多人對微波爐的使用也是很多錯誤觀念，曾經看到朋友拿碗裝湯要微波，正當大家覺得有奇怪的聲音，微波爐就停止了，後來才發現他是拿鐵碗進去微波，此舉也嚇壞眾人，她表示還好沒有發生事情，不然電器的威力強大，後果不堪設想。
端午節將到來，王瞳把艾叻沙熱賣的明星粽拿來當伴手禮，送給劇組好友們，她表示去年廠商生產1000組，沒想到一下子就銷售一空，今年還沒推出就有許多老友詢問海南雞肉粽，讓她很開心，她說可以繼續把馬來西亞的美味分享給台灣的民眾，看到大家吃美食滿足的模樣，對她來說超有成就感。