人物／曾被諷高薪實習生、綠營戰犯　吳音寧選立委用專業說服選民

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不過北農董總職位，一向是各方勢力角逐重點，吳音寧雖有農委會力挺，但上任之後仍屢遭質疑專業度不足，有議員甚至批評他，連報表都看不懂，當時的台北市長柯文哲也因吳音寧非自己人馬，對吳多所嘲諷。吳也被爆料年薪高達250萬元，被網友譏為「250萬高年薪實習生」。
2018年農曆年間，台北農產運銷果菜批發市場休市11天，但休市後引發產銷失衡與菜價下跌，但對於休市是誰的決定？北市市場處與力挺吳音寧的農委會互相指責，北市市場處要開記者會說明因應措施，吳音寧未出席，也挨批神隱少女，讓北市府與吳音寧間的心結更深。
之後吳音寧又爆發送菜事件，用業務推廣費購買蔬果殘貨，贈送給彰化縣溪州鄉社福團體，而當時的溪州鄉長黃盛祿是吳音寧的表哥，吳音寧遭議員砲轟圖利、貪汙，北農緊急澄清指出，拍賣出去的蔬果，農民若無載回的意願，過去是直接銷毀報廢，但吳音寧不忍農民辛辛苦苦種植出來的蔬菜被銷毀，因而希望能提供給社福團體利用，贈送的社福團體皆有列冊，名冊及數量皆有提供給市場處。雖是誤會一場，但吳音寧事後仍開記者會道歉，強調「我很抱歉，這是1萬9,000多元的小事，因為我的關係，社福團體受到這麼大的波及。」
而最終導致吳音寧去職的導火線，則是第一果菜批發市場的改建案，因預算金額高達140億元，吳音寧提出北農版本的改建案，預算可省下11億元，但反遭柯文哲痛罵，「她懂什麼？不太可能整個市府的規劃會輸給妳一個人！」
而當時吳音寧已有好一陣子未到議會備詢，雖北農總經理原本依規定就不一定要到議會備詢，但改建案引發爭議，吳音寧未出面捍衛自己的主張，讓柯文哲與議員都相當不滿。
吳音寧擔任北農總經理後因不善對外溝通，因此屢被當成箭靶，負面新聞不斷躍上版面，連帶也讓力挺吳音寧的民進黨飽受批評。2018年11月，民進黨在九合一選舉慘敗，尤其是同樣曾任北農總經理的韓國瑜引發韓流，贏得高雄市長，吳音寧因此被視為是民進黨慘敗的頭號戰犯。2018年11月29日北農召開董事會，通過吳音寧的解任案，吳音寧確定下台。
吳音寧離開北農後回到彰化，持續在農村推動農民運動，鼓勵更多年輕人返鄉，重新認識自己的家鄉。過去吳晟曾說，吳音寧唯一做錯的就是一心想做事，卻沒有和其他人建立好人際關係。但政治講究的就是人和，吳音寧重返政壇參選立委，如何重新證明自己的專業，吸引選民支持，是最重要的關鍵。