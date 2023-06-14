大馬政府盼成為中立資料庫樞紐　專家揭台灣無法達成的原因

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馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯接受彭博社電視訪問時提到，馬來西亞政府在近期獲得特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）的投資案，故正嘗試盡可能吸引更多科技公司前來。
事實上，台灣早在幾年前，就已爭取到微軟與Google的資料中心進駐。Google於2013年在彰化彰濱工業區，啟用首座資料中心後，2019年9月份在台南購地設立第二座資料中心，爾後又於2022年在雲林科技工業區購置台灣第三座資料中心基地。
細數近幾年，微軟在台灣投入的重大投資包括2016年創立物聯網新創中心；2018年和政府合作成立AI研發中心；2019年推出新創加速器；2020年宣布成立雲端資料中心，將台灣列為全球重要樞紐；2021年把雲端硬體與基礎建設團隊轉移來台；2022年推出微軟醫療雲和永續雲。
商研院國際所所長戴凡真表示，國際大企業通常在進行資料中心或數據中心投資時，會優先看上水電便宜以及擁有優質工程師或勞工的地區，當初微軟與Google選擇進駐台灣，不排除也是由於台灣具有上述特質的緣故。
在美中激烈對抗的框架下，多數國家與企業皆紛紛表態不願選邊站，希望能保持中立態度，企業開始重新尋找中國以外的據點，以免受到地緣政治的牽制，這幾年從中國撤出，轉至東南亞的台商也不少。
賽夫魯指出，因國際局勢的變化，馬來西亞看見很多大企業的供應鏈正在重整，因此希望能抓住這個機會，吸引美國科技企業的投資案。
戴凡真表示，欲想成為「中立供應鏈基地」或「中立資料庫樞紐」，論科技或經濟實力，台灣絕對比馬來西亞更有條件達成，微軟與Google早已在台設置資料中心，但馬來西亞還要排到第3、第4輪，顯示台灣的科技基礎、環境條件以及市場大小，皆優於馬國。
然而，美中對立升溫，台灣的處境不僅複雜且危險，戴凡真強調，能不能成為國際上中立的供應鏈基地或資料庫樞紐「是政治問題」，一切的討論都要回歸於此，台灣現實處境艱難，若政治問題無法解決，就更別提要成為中立資料庫樞紐。