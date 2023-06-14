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金曲34／彭佳慧壓力大暴瘦！只剩43公斤　放話「戰袍露哪都可以」

▲彭佳慧透露因為近期生活壓力大，讓她暴瘦，目前只剩43公斤。（圖／寬宏藝術提供）
▲彭佳慧透露因為近期生活壓力大，讓她暴瘦，目前只剩43公斤。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕/台北報導

彭佳慧將於7月22日前進高雄巨蛋舉辦「25周年 RUN WILD 怎樣」演唱會，這也是她睽違7年再度登高雄巨蛋開唱，今（14）日舉辦記者會時，她表示，自己的第一場巨蛋演出，就是從高雄巨蛋開始，如今能再爭取到機會重返開唱，更顯意義非凡。彭佳慧入圍本屆金曲獎「最佳客語歌手」、「最佳客語專輯」、「年度專輯」，近期壓力大的她，竟瘦到只剩43公斤，放話金曲戰袍「露哪都可以」。

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彭佳慧談到首次推出客語專輯，就一口氣入圍3項獎項，她感謝評審與金曲獎肯定，「我還是覺得作品好比較重要，我覺得入圍真的就是最大的肯定，希望藉由金曲獎讓大家聽見除了彭佳慧以外，大家還可以聽聽很多不同的客語創作作品。」彭佳慧笑說：「你們不覺得我真的很努力做所有事情，除了當好媽媽、努力健身、努力過生活，維持自己的體態以外，我還可以做客語的專輯，真的不容易！」

▲彭佳慧暌違7年在高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼彭佳慧暌違7年在高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲彭佳慧暌違7年在高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
 
彭佳慧表示，3項入圍中，個人最想得「最佳客語歌手」，「客語歌手鼓勵的是歌手本人，客語專輯肯定我整張專輯製作的工作團隊，最希望的還是可以拿專輯獎，這次可以被聽見絕對不是隨便做做，也不是輕而易舉，我們真的非常努力的做這張專輯，可以被金曲獎肯定真的非常開心。」彭佳慧也笑說，金曲戰袍已經在準備了，更放話「露腿、露哪都可以」，她提到，近期壓力大，身體比較虛，有點胃食道逆流，現在才43公斤，所以不會瘦身，反倒希望能增胖。

距離上次在高雄開唱已經有7年時間，彭佳慧透露，有種近鄉情怯的感覺，強調這次歌單與台北場演唱會一定會不一樣，還鬆口預告：「這次嘉賓是天王等級，和大家都非常有關聯！」至於有無打算邀請兒子再度上台合唱，她秒回「沒有」，原因是不想做一樣的事情，希望讓歌迷看到不一樣的節目。


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