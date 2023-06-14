金曲34／彭佳慧壓力大暴瘦！只剩43公斤　放話「戰袍露哪都可以」

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彭佳慧表示，3項入圍中，個人最想得「最佳客語歌手」，「客語歌手鼓勵的是歌手本人，客語專輯肯定我整張專輯製作的工作團隊，最希望的還是可以拿專輯獎，這次可以被聽見絕對不是隨便做做，也不是輕而易舉，我們真的非常努力的做這張專輯，可以被金曲獎肯定真的非常開心。」彭佳慧也笑說，金曲戰袍已經在準備了，更放話「露腿、露哪都可以」，她提到，近期壓力大，身體比較虛，有點胃食道逆流，現在才43公斤，所以不會瘦身，反倒希望能增胖。
距離上次在高雄開唱已經有7年時間，彭佳慧透露，有種近鄉情怯的感覺，強調這次歌單與台北場演唱會一定會不一樣，還鬆口預告：「這次嘉賓是天王等級，和大家都非常有關聯！」至於有無打算邀請兒子再度上台合唱，她秒回「沒有」，原因是不想做一樣的事情，希望讓歌迷看到不一樣的節目。
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