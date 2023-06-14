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清寒及優秀學生追夢！台電公司大林發電廠頒發獎助學金

▲台灣電力公司大林發電廠舉辦獎助學金頒發活動，由廠長孫禹華(前排右5)主持。(圖／記者黃守作攝，2023.06.14)
▲台灣電力公司大林發電廠舉辦獎助學金頒發活動，由廠長孫禹華(前排右5)主持。(圖／記者黃守作攝，2023.06.14)

記者黃守作／高雄報導

台灣電力公司大林發電廠於今(14)日，在該廠接待中心，舉辦小港區112年促進電力發展營運協助金獎助學金頒發活動，會中頒發獎助學金給小港區清寒及優秀學生，以資鼓勵。

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小港區112年促進電力發展營運協助金獎助學金頒發活動，是由台電公司大林發電廠廠長孫禹華主持，小港區鳳林國中校長王慧君、鳳鳴國小校長蘇靜妤、小港區區長周益堂、高雄市政府市政顧問張千鳳、大林發電廠副廠長李志光、模擬操作中心主任黃政興等人與會。

▲台灣電力公司大林發電廠廠長孫禹華致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.06.14)
▲台灣電力公司大林發電廠廠長孫禹華致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.06.14)
台灣電力公司大林發電廠廠長孫禹華表示，大林發電廠為回饋小港地區鄉親，鼓勵小港區當地子弟努力向學，獲獎學生，包括國小13所329名、國中5所218名、清寒學生26名、優秀學生組628名、才藝優秀組53名、特別助學金20名，共計1274名學生領獎，發出獎學金總金額計332萬元。

▲台灣電力公司大林發電廠廠長孫禹華頒發獎助學金給清寒及優秀學生，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2023.06.14)
▲台灣電力公司大林發電廠廠長孫禹華頒發獎助學金給清寒及優秀學生，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2023.06.14)
孫禹華說，該廠此次頒發小港區111學年度獎助學金，期盼獲獎同學們，在學業上能再接再勵，樂觀進取，力求精進，努力向學，百尺竿頭更進一步，將來畢業後，貢獻所學，回饋社會。

孫禹華指出，台電除肩負穩定供電職責，也努力善盡企業社會責任，台電自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，創立逾30年來持續幫助年輕學子成長逐夢，期盼受獎學生長大茁壯，也能幫助他人，創造社會正循環。

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