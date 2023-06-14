清寒及優秀學生追夢！台電公司大林發電廠頒發獎助學金
台灣電力公司大林發電廠於今(14)日，在該廠接待中心，舉辦小港區112年促進電力發展營運協助金獎助學金頒發活動，會中頒發獎助學金給小港區清寒及優秀學生，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
小港區112年促進電力發展營運協助金獎助學金頒發活動，是由台電公司大林發電廠廠長孫禹華主持，小港區鳳林國中校長王慧君、鳳鳴國小校長蘇靜妤、小港區區長周益堂、高雄市政府市政顧問張千鳳、大林發電廠副廠長李志光、模擬操作中心主任黃政興等人與會。
台灣電力公司大林發電廠廠長孫禹華表示，大林發電廠為回饋小港地區鄉親，鼓勵小港區當地子弟努力向學，獲獎學生，包括國小13所329名、國中5所218名、清寒學生26名、優秀學生組628名、才藝優秀組53名、特別助學金20名，共計1274名學生領獎，發出獎學金總金額計332萬元。
孫禹華說，該廠此次頒發小港區111學年度獎助學金，期盼獲獎同學們，在學業上能再接再勵，樂觀進取，力求精進，努力向學，百尺竿頭更進一步，將來畢業後，貢獻所學，回饋社會。
孫禹華指出，台電除肩負穩定供電職責，也努力善盡企業社會責任，台電自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，創立逾30年來持續幫助年輕學子成長逐夢，期盼受獎學生長大茁壯，也能幫助他人，創造社會正循環。