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AI加持！台股衝萬七後會下行？專家提醒風險與策略

▲針對台股下半年行情，有專家指出短期仍有支撐股市的一些有利因素，但須留意總經面的風險並未消失。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對台股下半年行情，有專家指出短期仍有支撐股市的一些有利因素，但須留意總經面的風險並未消失。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

時序進入2023年下半年，針對台股下半年行情，有專家指出短期仍有支撐股市的一些有利因素，但須留意總經面的風險並未消失，衰退可能只是被推遲而非完全避免。而近期台股受益於AI長期成長趨勢，屆時可望帶動季節性行情。且明年初總統大選前，政策面偏多的族群則包含綠能、軍工與航太、生技等仍將是市場關注的焦點。

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凱基投顧董事長朱晏民表示，2023上半年全球股市的強勁上漲，市場對衰退疑慮消退為最大主因。短期仍有支撐股市的一些有利因素，包括美國銀行業流動性危機暫解、生成式AI帶動相關科技股的價值重估、企業獲利好轉等。但須留意總經面的風險並未消失，衰退可能只是被推遲而非完全避免，經濟的韌性意味著美國聯準會將不得不將利率維持較高水平，緊縮貨幣政策累積的後果最終會惡化勞動力市場，並對消費和投資產生影響。

朱晏民進一步表示，偏高的估值、緊縮的貨幣環境和潛在的衰退風險仍將限制股市上檔空間，並對中長期的股票投資不利。因此，下半年投資人在股市上漲的過程中應逐漸轉為防禦型策略。

台股下半年投資策略方面，台灣為半導體與伺服器生產重鎮，將明顯受益於AI長期成長趨勢。AI狂潮成功驅動台股脫離過去3-4個月的箱型整理區間，朱晏民指出，搭配庫存去化與新品備貨將支撐製造業下半年迎來庫存回補，加上基期效應將推升獲利成長，屆時可望帶動季節性行情。

投資方向上，台灣在疫情期間因廠商獲利大增但消費受抑制，因此累積了逾 4.6 兆元的超額儲蓄，而台灣防疫管制放寬與邊境重啟均晚於歐美市場，故推動國內消費復甦的利多因素，包括可支配所得攀升與就業市場改善等可望延續至下半年，持續帶動餐飲、汽車等內需股業績成長。

另在明年初總統大選前，政策面偏多的族群則包含綠能、軍工與航太、生技等仍將是市場關注的焦點。科技股方面，因AI長期結構性趨勢相當明確，帶動相關類股價值重估，在經濟出現實質衰退或 AI 指標股明顯轉弱前，拉回仍應適度加碼AI供應鏈股票。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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