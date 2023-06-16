當我們談論「#MeToo」，我們在談論什麼？MeToo運動的興起與演變

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「如果所有曾被性騷擾或侵犯的女性都能發一條『MeToo』的推文，那人們或許能認識到這個問題的重要性。」～莎米蘭諾
好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），2017年被揭發他「性侵魔」的真面目，維斯坦藉著金牌製片人的話語權與權柄，對被害人施以威脅強暴、毆打欺騙的手段，且在事後再以恐懼讓被害人噤聲。溫斯坦的惡行持續了30年，一直到撰稿人法羅（Ronan Farrow）與《紐約時報》的記者坎特（Jodi Kantor）與圖伊（Megan Twohey）的努力下，才將整起事件公諸於世。
而當時，美國女演員莎米蘭諾（Alyssa Milano）在推特上發文號召，要曾被性騷或性侵的網友，以「#MeToo」為關鍵字，來分享自己的親身經歷。莎米蘭諾的呼籲獲得了熱烈迴響，發文後的第一天，MeToo在推特上就被使用超過20萬次，第二天更突破50萬次。而在臉書，則是在24小時之內，就有470萬人於1200條動態中提到MeToo。
不過，「MeToo」這個詞最早是於2006年由社運人士伯克（Tarana Burke）提出，當時伯克希望替曾遭到性侵的女性發聲、給予支持，提高人們對於這個議題的注意，並為此製作一部名為「MeToo」的紀錄片。
「#MeToo」的接力
「如果事情持續發展下去，將讓完全讓我之前的努力黯然失色。」～伯克
最早於2006年被提出的「MeToo」，到2017年才成為一種風行草偃的運動。
莎米蘭諾選用「MeToo」這個詞，並把它當作標籤時，她其實不知道伯克的紀錄片。伯克表示，自己當時看到「#MeToo」突然爆紅，一度擔心仍在籌備中的紀錄片會被淹沒，伯克訪談的受害婦女大多是有色人種的女性，這與哈維溫斯坦在好萊塢被揭發，受害者多是白人女性的敘事不太一樣。但伯克轉念一想，「#MeToo」運動帶來的力量，展示了性暴力的普遍性，超越了人種，也超越了地域。受害者大聲說出自己的遭遇，這與她當年拍攝紀錄片的初衷是一致的。
之後莎米蘭諾在媒體上讀到了伯克的故事，她在個人推特上轉發關於伯克「MeToo」紀錄片的報導，並將「MeToo」這個詞歸功於伯克。
「#MeToo」的變異
「#MeToo煽動了一場應該被留在中世紀的獵巫行動。」～漢內克
從伯克的「MeToo」到莎米蘭諾的「#MeToo」，兩者的精神內核確實頗有共通之處，無意中完成了一個跨越10年的接力。事後莎米蘭諾與伯克也經常聯袂出席相關場合，兩人共同成為「#MeToo」的公眾形象，讓「#MeToo」運動能夠激起更廣泛的對話與連結。
然而，隨著「#MeToo」運動在全球野火燎原，這個標籤被賦予的意義越來越多，而且不是每層新添加上去的，都是正面觀感。
像是奧地利名導漢內克（Michael Haneke），他在2018年接受訪問時就認為，「#MeToo」運動已經變質成一種「獵巫」，而且讓電影圈人人自危。漢內克強調性侵是不能被允許，絕對應該譴責，但是漢內克認為「#MeToo」運動的指控，包括了許多陳年舊案，而且沒有提供證據。
作為一個導演，漢內克認為不少優秀的演員，僅因為捲入爭議就被電影業排除，而作為一個藝術工作者，他也擔心「#MeToo」運動帶來反情色的風潮，但是在許多藝術電影裡面，性與情色都是不可或缺的。
強尼戴普成為被冤枉男性的代言人
「你，強尼戴普，去告訴大家說你是受害者，你認為有人會相信你嗎？」～安柏赫德
漢內克在2018年的言論或許沒有獲得太多認同，不過2022年，男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀官司，卻讓輿論氣氛產生變化。
強尼戴普與安柏赫德互告誹謗，最終強尼戴普獲得勝訴，安柏赫德旋即將自己的敗訴稱作「時代的倒退，倒退到對女性遭受暴力無動於衷」，而強尼戴普則說「真理永不消失」，並稱自己的生活因為被指控家暴而永遠改變，「謠言在一秒內繞了世界兩圈」。
很多人認為安柏赫德在與強尼戴普離婚後，於2018年在《華盛頓郵報》撰寫專欄提到自己遭受家暴，是因為受到「#MeToo」運動的「啟發」，安柏赫德挪用了「#MeToo」運動替受害女性發聲的輿論氣氛，快速在公眾心中未審先判，將強尼戴普與家暴男劃上等號。在安柏赫德專欄見報的4天後，迪士尼就讓強尼戴普從《神鬼奇航》系列中退出，強尼戴普被好萊塢列為拒絕往來戶，雖然他最終贏得了官司，但那些本應屬於他的出演機會，錯過了就不再回來。
「#MeToo」＝女權？
「新的篇章終於開始，真理永不消失，真理永不消失。」～強尼戴普
而強尼戴普的例子又帶出了另一層角度的反思，「#MeToo」是替性侵/性騷受害者發聲的運動，難道受害者僅限於女性，男性就不會遭到權勢性騷嗎？
伊朗女演員法拉哈尼（Golshifteh Farahani）在聲援頭巾運動時，把其稱之為伊朗版的「#MeToo」，因為她認為兩者都是關於「女性和她們身體的自由」，並強調支持「#MeToo」運動的人，也應該要支持頭巾運動。
伊朗的頭巾運動源自一位庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，她因為未戴好頭巾，遭宗教警察逮捕，警方聲稱艾米尼被捕後心臟病突發身亡，但民眾指控艾米妮是被警察毒打致死，因此在伊朗掀起一波抗議運動。
相信絕大多數人都會支持伊朗女性爭取她們服飾的自由，然而將這事與「#MeToo」運動相連結，正好說明「#MeToo」已經成為一種圖騰，當大眾對「#MeToo」運動的認知，逐漸化約成一種女權運動、社會運動，與「MeToo」最初始的內核，讓受害者公開說出自己遭性騷/性侵的經驗，無形中產生了變化。
「#MeToo」是標籤，但不只是標籤
「我們不要就這樣算了，好不好？」～翁文方
如果把「#MeToo」運動當作一場接力賽，從2006年至今，已經換了一棒又一棒，在不同時期擁有各自不同的代表人物。在可預見的未來，相信「#MeToo」運動仍會持續出現在新聞版面上，在全球任何國家，只要有類似的事件發生，好比近期的台灣，「#MeToo」就會成為迅速喚醒大眾認知的標籤。
伯克曾分享自己對於「#MeToo」運動的觀察，她認為這個標籤給人們帶來一種希望，受害者似乎可以藉此獲得替自己發聲的勇氣，但是想要希望成真，沒有魔法，只有在日常生活中一步步落實。
「#MeToo」推動了許多不同地區的社會，對相關議題進行更多的公開討論，這是它最大的成功之一，但它帶來的熱度有週期性，伯克透露自己看過太多例子，受害者一下子獲得所有人的支持，然後時間過去，人們的支持越來越淡，最終，大家仍必須要回到自己的日子。除了當事人本身，旁人很難把時間無止盡地投注在關心上。伯克強調，不需要為此感到內疚，「#MeToo」不只是運動、也不只是標籤，無論隔了多久，只要想為正確的事情大聲疾呼，「#MeToo」就在那裡。這場接力賽一直在跑，只有當性騷與性侵不再發生的那一天，才是真正的終點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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