莫允雯絕緣性騷擾！細數君子型螢幕情人 親密戲大方喊：可以碰
莫允雯今（14）日出席醫美產品代言記者會，近日演藝圈掀起Me too風暴，莫允雯談到性騷擾話題是絕緣體，除了被長期合作的經紀人保護得很好，莫允雯以往的螢幕情侶搭檔胡宇威、藍正龍，幾乎都是正人君子，甚至范少勳、張軒睿比她還要害羞，拍攝親密戲時，反而是莫允雯態度大方：「沒關係，你可以碰、可以親。」
記者羅凌筠/台北報導
在長達3年的防疫生活後，許多民眾擔心，卸下口罩後彷彿失去了顏值濾鏡，不安全感疊加恐成為「容貌焦慮」的溫床。對此，莫允雯表示，我們無法永遠躲在口罩之下，了解自己的焦慮來源，找尋合適的解方，不論是生活模式、或醫美療程，只要是透過正當的渠道，都可以勇敢去嘗試。莫允雯坦言，其實自己也是普通人，也會有不完美的時候，「找到不自信的地方並調整，是我賦予自己的力量，也是對自己的期許。」
談到人生中的低谷時期，莫允雯也大方分享，前陣子因新冠疫情爆發，使演藝工作暫停、生涯規劃推遲，加上凍卵增重5公斤，讓她擔心自己建立的事業、生活可能也將消逝，一度被負能量侵蝕。在沉澱一段時間、與自己對話後，莫允雯重新規劃自己的工作模式，除了更珍惜現在擁有的事物，也更勇敢追求自己喜歡的樣子。