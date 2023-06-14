乳癌復發4指標！　最新「細胞週期抑制劑」可降3成風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
早期乳癌患者易忽略復發 預後棘手不可輕忽台灣乳房醫學會理事長陳守棟分享：「根據癌症登記報告，過去20年間乳癌發生率成長近2倍，死亡率成長近3成，根據最新民國109年癌症登記報告統計，2020年有2,655名婦女死於乳癌，相當於每天有7位婦女因乳癌而失去寶貴性命。」
台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇醫師說明：「荷爾蒙陽性（HR+HER2-）早期乳癌患雖治療成效與預後狀況較佳，大多數治療目標以『邁向治癒』為導向，但仍有2至3成的患者會發生復發。」預後相當棘手。
復發高風險4大指標
- 淋巴結陽性（癌細胞擴散到淋巴結）
- 腫瘤≧5公分
- 腫瘤細胞分化程度達第3級
- 癌細胞分裂速度快（如ki-67指數≧20%）
最新指引：術後輔助治療搭配細胞週期抑制劑乳癌治療是根據亞型、分期等狀況進行治療規劃，但接受手術後仍有復發風險，再加上極有可能癌細胞未完全消滅，這時啟動「術後輔助性治療」更顯重要。劉峻宇提醒，淋巴結陽性的癌友要注意自身是否為高復發風險族群，應盡快與主治醫師討論及評估後續治療方案，透過術後輔助性治療降低復發可能性，目標以全身性治療來消滅開刀無法移除的癌細胞、消滅肉眼無法見的細微轉移，避免復發。
過去近20年，乳癌手術術後輔助性治療包含化療、荷爾蒙治療2種療法，根據研究最高僅能降低20%復發風險；但治療技術與時俱進，根據2023年最新美國國家癌症資訊網（National Comprehensive Cancer Network）、歐洲腫瘤內科學會（European Society for Medical Oncology）最新乳癌治療指引，針對荷爾蒙陽性早期乳癌高復發風險族群，將細胞週期抑制劑納入術後輔助性治療選項。相較於單獨使用荷爾蒙療法，搭配細胞週期抑制劑有能效降低33.6%復發風險、以及降低34.1%的遠端轉移風險。
台灣乳房醫學會今年首次發表最新的「荷爾蒙陽性（HR+HER2-）早期乳癌術後輔助治療共識」，針對各癌別涵括術前至術後輔助性治療、停經前後荷爾蒙療法等提供治療建議。陳守棟進一步說明，針對荷爾蒙陽性（HR+HER2-）、且為高復發風險族群的患者，術後輔助性治療建議可選擇荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑。與醫師討論最適合的治療方式，讓治療目標從延長存活，有機會達到治癒，及早啟動避險治療。
癌友現身呼籲：勇敢面對，未來大不相同！病友賴小姐分享，2年前在公司的年度體檢中發現端倪，進一步檢查後確診荷爾蒙陽性（HR+HER2-）早期乳癌，且屬於高度復發風險族群。雖一度情緒激動，但在醫師關心與說明下，很快調整心態接受後續治療，且因清楚知道復發帶來的風險，在術後遵循醫師建議，積極接受荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑，現在控制得宜，已回歸職場及正常生活。賴小姐也為乳癌患者打氣，只要保持樂觀並積極配合醫囑治療，復發不再是夢魘。
社團法人乳癌病友協會理事長黃淑芳也呼籲，乳癌為我國女性發生率第一名，且台灣乳癌好發年齡較歐美國家早，許多病友被迫在生育、職場與治療中做選擇。好在現今治療選項多元，早期乳癌病友只要積極與醫師配合治療，降低復發風險就有機會治癒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58225
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw