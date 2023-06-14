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乳癌復發4指標！　最新「細胞週期抑制劑」可降3成風險

乳癌復發4指標！　最新「細胞週期抑制劑」可降3成風險
乳癌復發4指標！　最新「細胞週期抑制劑」可降3成風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】乳癌居女性十大癌症之冠，其中荷爾蒙陽性（HR+HER2-）患者佔所有乳癌亞型中7成，雖然早期治療越來越成熟，但仍有2-3成患者會復發。台灣乳房醫學會提醒，4種高復發風險如淋巴結陽性、腫瘤偏大、Ki-67指數高、腫瘤細胞分化程度差，預後棘手應當心。根據學會提出最新的術後輔助治療共識，使用荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑，可及早啟動避險治療！

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早期乳癌患者易忽略復發　預後棘手不可輕忽

台灣乳房醫學會理事長陳守棟分享：「根據癌症登記報告，過去20年間乳癌發生率成長近2倍，死亡率成長近3成，根據最新民國109年癌症登記報告統計，2020年有2,655名婦女死於乳癌，相當於每天有7位婦女因乳癌而失去寶貴性命。」

台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇醫師說明：「荷爾蒙陽性（HR+HER2-）早期乳癌患雖治療成效與預後狀況較佳，大多數治療目標以『邁向治癒』為導向，但仍有2至3成的患者會發生復發。」預後相當棘手。

復發高風險4大指標

  • 淋巴結陽性（癌細胞擴散到淋巴結）
  • 腫瘤≧5公分
  • 腫瘤細胞分化程度達第3級
  • 癌細胞分裂速度快（如ki-67指數≧20%）
研究顯示，復發患者中約3成是在術後2年就復發，超過8成以上是在術後5年內發生，且有一定的比例為遠端轉移，好發轉移部位包含骨、肺、肝、腦等，其中多部位遠端轉移的機率逾3成4，一旦發生遠端轉移進入晚期乳癌時，治療恐更棘手，晚期乳癌已無法根治，治療目的僅能延長壽命、提升存活率。

最新指引：術後輔助治療搭配細胞週期抑制劑　

乳癌治療是根據亞型、分期等狀況進行治療規劃，但接受手術後仍有復發風險，再加上極有可能癌細胞未完全消滅，這時啟動「術後輔助性治療」更顯重要。劉峻宇提醒，淋巴結陽性的癌友要注意自身是否為高復發風險族群，應盡快與主治醫師討論及評估後續治療方案，透過術後輔助性治療降低復發可能性，目標以全身性治療來消滅開刀無法移除的癌細胞、消滅肉眼無法見的細微轉移，避免復發。

過去近20年，乳癌手術術後輔助性治療包含化療、荷爾蒙治療2種療法，根據研究最高僅能降低20%復發風險；但治療技術與時俱進，根據2023年最新美國國家癌症資訊網（National Comprehensive Cancer Network）、歐洲腫瘤內科學會（European Society for Medical Oncology）最新乳癌治療指引，針對荷爾蒙陽性早期乳癌高復發風險族群，將細胞週期抑制劑納入術後輔助性治療選項。相較於單獨使用荷爾蒙療法，搭配細胞週期抑制劑有能效降低33.6%復發風險、以及降低34.1%的遠端轉移風險。

台灣乳房醫學會今年首次發表最新的「荷爾蒙陽性（HR+HER2-）早期乳癌術後輔助治療共識」，針對各癌別涵括術前至術後輔助性治療、停經前後荷爾蒙療法等提供治療建議。陳守棟進一步說明，針對荷爾蒙陽性（HR+HER2-）、且為高復發風險族群的患者，術後輔助性治療建議可選擇荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑。與醫師討論最適合的治療方式，讓治療目標從延長存活，有機會達到治癒，及早啟動避險治療。

癌友現身呼籲：勇敢面對，未來大不相同！

病友賴小姐分享，2年前在公司的年度體檢中發現端倪，進一步檢查後確診荷爾蒙陽性（HR+HER2-）早期乳癌，且屬於高度復發風險族群。雖一度情緒激動，但在醫師關心與說明下，很快調整心態接受後續治療，且因清楚知道復發帶來的風險，在術後遵循醫師建議，積極接受荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑，現在控制得宜，已回歸職場及正常生活。賴小姐也為乳癌患者打氣，只要保持樂觀並積極配合醫囑治療，復發不再是夢魘。

社團法人乳癌病友協會理事長黃淑芳也呼籲，乳癌為我國女性發生率第一名，且台灣乳癌好發年齡較歐美國家早，許多病友被迫在生育、職場與治療中做選擇。好在現今治療選項多元，早期乳癌病友只要積極與醫師配合治療，降低復發風險就有機會治癒。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58225

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