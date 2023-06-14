不抽菸家庭主婦罹肺癌！ 「這原因」讓她揪出早期癌

我是廣告 請繼續往下閱讀
標靶用藥與免疫療法發展 提高肺癌存活率近年來空氣汙染的惡化也讓國人被戲稱為活體空氣清淨機，肺癌發生率也持續上升，不過隨著醫療技術和防治措施的改善，肺癌死亡率在過去幾年中有所下降。
南投醫院放射腫瘤科嚴儆恒醫師指出，早期發現和診斷的改進以及更有效的治療方法的引入，特別是發展快速的標靶用藥與免疫療法橫空出世，讓肺癌存活率顯著的提高。
低劑量電腦斷層 早期肺癌無所遁形預防控制肺癌的關鍵，嚴儆恒醫師認為是推廣健康生活方式，如戒菸、避免二手菸暴露、改善空氣汙染及定期接受健康檢查。過去常以胸部X光片來篩檢肺癌，但其診斷敏感度遠遠不足，近期因低劑量電腦斷層(LDCT)的興盛讓早期肺癌無所遁形，讓許多肺癌能夠早期發現。
洪弘昌院長補充，臺灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢的國家，凡是符合下列任一肺癌高風險族群，可到醫院預約檢查：1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
早期肺癌非開刀不可 放射線治療可取代至於早期肺癌是否非接受手術不可？嚴儆恒醫師表示，早期肺癌不適合接受手術的病人可以用放射線治療來取代手切除，讓肺癌患者不至於非開刀不可。不過，當然是否能以放射線治療取代手術需要經過癌症團隊會議的進一步多方討論，以確保每一位肺癌病人能夠接受最好的醫療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58150
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw