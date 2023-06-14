湯姆克魯斯確定「提前來台」！《不可能的任務》7款角色海報揭曉
強檔動作片《不可能的任務：致命清算第一章》，今（14）日宣佈，台灣檔期再提前1天上映。同時發布7款中文角色海報：湯姆克魯斯（飾演伊森韓特）、蕾貝卡弗格森（飾演伊爾莎佛斯特）、文雷姆斯（飾演路德史提寇）、賽門佩吉（飾演班吉鄧恩）、海莉艾特沃（飾演葛莉絲）、龐克萊門捷夫（飾演派瑞絲）、伊塞莫瑞（飾演蓋布瑞）。
記者黃雅琪/綜合報導
片商為喜愛《不可能的任務》系列影迷整理出《不可能的任務：致命清算第一章》必看重點，湯姆克魯斯親自上陣所有動作戲，騎一台摩托車衝下懸崖再定點跳傘，湯姆克魯斯經典奔跑和火車上打鬥驚險橋段，羅馬市區街道飛車追逐，精采爆破大場面和摧毀一列火車，橫跨多個國家取景和實地拍攝，還有粉絲熟悉的電影主題音樂，以及最強大反派即將現身。
《不可能的任務：致命清算第一章》導演、編劇、製片都由克里斯多夫麥奎瑞擔任，他曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》、2018年《不可能的任務：全面瓦解》。本片故事敘述：伊森韓特（湯姆克魯斯飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。
全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇。《不可能的任務：致命清算第一章》7月11日搶先全美在台上映。