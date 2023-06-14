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買不到！關西機場伴手禮店「滅絕」　旅客撲空淪「土產難民」

▲關西機場的伴手禮店幾乎都關門了，讓許多準備在搭機前最後一刻買禮物的旅客撲空。（圖／美聯社／達志影像）
▲關西機場的伴手禮店幾乎都關門了，讓許多準備在搭機前最後一刻買禮物的旅客撲空。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，全球旅遊復甦，而日本也大開國門歡迎各國旅客前來觀光，不少觀光客到日本後，也會購買當地的伴手禮（土產），帶回家與親朋好友分享。不過最近旅客發現，日本最大國際機場之一的關西機場中，販賣伴手禮的店家幾乎關光光，數量稀少倒是「滅絕」的狀態，讓想要在最後一刻購買伴手禮的民眾撲空。

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根據《產經新聞》報導，除了外國觀光客之外，不少日本人到各地出差、旅遊時，習慣購買伴手禮回家。不過近來網路上盛傳「關西機場伴手禮店呈現了滅絕狀態」的消息，社群網路更將想買伴手禮卻買不到的人稱為「土產難民」。

一名東京上班族在5月下旬回和歌山老家探親，但準備在關西機場第一航廈找伴手禮店的時候才發現，找不到半間商店，直到過安檢後才有零星營業中的店家，讓他很後悔地表示「要是在到機場前先買好伴手禮就好了。」

報導指出，店家之所以會大幅減少，主要原因是關西機場第一航廈自2021年5月28日開始進行為期5年的大型整修工程。原本本航廈2、3樓共有至少8間伴手禮店，讓旅客過安檢之前可以採購，但3樓因整修工程的關係封鎖關閉，2樓的商家則是因為受到新冠肺炎疫情衝擊，陸續在疫情期間關閉，最後一間店也於去年10月拉下鐵門。與第一航廈連通的複合設施AEROPLAZA內，本來也有2間伴手禮店，但因疫情影響，亦於2023年3月結束營業。因此關西機場登機安檢前的伴手禮店可謂「滅絕式」消失。

雖然便利商店和藥妝店也有販賣伴手禮，但種類以及數量遠遠不及伴手禮店，讓不少在第一航廈登機的旅客感到不便，甚至到社群網路抱怨。

不過關西機場預計在這次整修工程過後，準備將大部分伴手禮店移至安檢後的區域。由於常常出現旅客為了購買伴手禮而耽誤時間，航空公司地勤需要到處廣播尋找乘客。為了避免類似情況頻繁發生，故採取新的規劃。報導也提醒，往後要購買伴手禮的旅客，最好在出發到關西機場前就先買好，避免淪為「土產難民」。

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