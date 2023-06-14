控許傑輝性騷擾！黃云歆被要求「穿胸罩夾巧克力」 小嫻神救援
女演員黃云歆今（14）日發4000字長文，指控導演許傑輝在2013年指導舞蹈劇《臺灣舞孃》時對她性騷擾，上台前黃云歆穿著森巴舞服裝，上半身只有胸罩，她控許傑輝拿著巧克力對她的乳溝比劃：「妳可以夾的住嗎？」此前，她在排練期間被言語性騷擾，小嫻（黃瑜嫻）見狀機靈解救黃云歆。對此，許傑輝經紀人表示，針對黃云歆的指控正在了解中。
記者羅凌筠/台北報導
黃云歆稱她在排練過程中，被許傑輝指出「妳的問題就是妳不夠性感」，許傑輝翻出手機裡的男性雜誌照片，其中一張照片是女生用嘴巴把自己衣角咬起來，頭上仰，露出肚子和一半的胸部，許傑輝說：「妳覺得她是在吸氣還是在吐氣？我覺得是吸氣，因為妳看，這張照片沒有拍到下半身，下面應該是她男友，她正在享受。」後來許傑輝要求黃云歆交「性感作業」，準備3套性感服裝穿給他看，服裝款式不外乎是激凸襯衫、馬甲、內衣、丁字褲。
有一次在排練場，大家慢慢走光了，人越來越少，小嫻打斷許傑輝的對話，黃云歆說：「她很機警的找了理由，問我我的行動電源在哪？她找不到，可不可以直接拿給她？我快步跟她走到置物櫃休息區，天曉得我有多感恩她。」救了黃云歆後，小嫻問：「他是不是在跟妳說奇怪的話？」後來了解黃云歆的遭遇，小嫻教她，「直接告訴他，我請家長帶我買性感內衣，家長很生氣問我為什麼要穿這麼暴露？」要黃云歆把暗地裡的事情攤在陽光下，避免被傷害。
對此，記者求證許傑輝經紀人，對方電話轉接語音信箱，訊息已讀不回。據《ETtoday星光雲》報導，許傑輝經紀人表示，「就像我們的道歉文一樣，對於造成學員的不舒服，深感抱歉。」不過對於黃云歆的指控，許傑輝經紀人表示，正在了解中。
※【NOWnews 今日新聞
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