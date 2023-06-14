私放陸客登岸惹議　管碧玲盼「不要用政治語言定位海巡」

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管碧玲舉例，金馬澎分署幾天前從茫茫大海抓到海上偷渡來的陸人，辛苦完成任務；指出官兵抓走私、抓偷渡、「抓」越界船舶，在勤務中搏命，多數都是默默地沒有表功。
管碧玲說，正因為多數人默默努力，所以，當出現害群之馬時，「我是非常憤怒的」！因為害群之馬傷害海巡形象，辜負上萬個同僚的努力，辜負千萬人民的期待，這是多麼令人失望。管碧玲認為，海巡署有缺點，海巡署要更好。但是，海巡署絕大多數是負責盡職在守護海疆的一群，因此懇請各界：「請譴責害群之馬，請愛護海巡團隊，請不要用害群之馬定義海巡署！也請不要用政治性的臆測定義海巡署！」
有關馬公商港安檢所林姓副所長涉嫌縱放無入台證的中國船員上岸爽遊一事，台灣基進今天召開記者會痛批「第二海軍淪第一破口」，質疑中國船員不僅爽遊澎湖，可能還偷渡到台南；台灣基進台北黨部主委吳欣岱痛批，「海巡今天可以放任偷渡客在澎湖上岸、台南買菜，明天就會到總統府吃蚵仔麵線」。海巡署表示，經查證「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」遊艇5月27日因避颱原因，由航港局核淮同意進港，並泊靠澎湖馬公第一漁港亞果遊艇碼頭，且於6月5日8時30分離開澎湖海域。有關中國遊客抖音影片疑似出現台南永樂市場畫面內容，經查證與街景現況不符。
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