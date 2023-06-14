質疑侯友宜把校長當圍事！時代力量籲辭市長「侯侯選總統」

私放陸客登岸惹議　管碧玲盼「不要用政治語言定位海巡」

▲ 海巡人員涉嫌縱放無入台證的4名中國船員上岸爽遊澎湖，惹來爭議。（圖／新頭殼）
▲ 海巡人員涉嫌縱放無入台證的4名中國船員上岸爽遊澎湖，惹來爭議。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

海巡署金馬澎分署馬公商港安檢所林姓副所長涉嫌縱放無入台證的4名中國船員上岸爽遊澎湖。事件曝光後，海巡署定調為林姓副所長不當發言和便宜行事，將其調整為非主管職務，並強調予以重懲。海委會主委管碧玲也痛斥：「少一根腦筋嗎？」要求嚴懲、移送法辦；而管碧玲今(14）日在臉書為大多數負責盡職守護海疆的海巡弟兄姊妹「發聲」，希望「不要用政治性的語言，定位這個高度專業的機關」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
管碧玲表示，海巡弟兄姊妹的辛苦，是令人非常非常不捨、非常非常替他們感到不忍的一環！管碧玲坦承，海巡有更需要努力的空間，需要監督；但「請千萬不要用政治性的語言，來定位這個高度專業的機關」！稱「他們是繃緊神經在顧著綿延不絕的海岸線，也是很有績效的團隊」

管碧玲舉例，金馬澎分署幾天前從茫茫大海抓到海上偷渡來的陸人，辛苦完成任務；指出官兵抓走私、抓偷渡、「抓」越界船舶，在勤務中搏命，多數都是默默地沒有表功。

管碧玲說，正因為多數人默默努力，所以，當出現害群之馬時，「我是非常憤怒的」！因為害群之馬傷害海巡形象，辜負上萬個同僚的努力，辜負千萬人民的期待，這是多麼令人失望。管碧玲認為，海巡署有缺點，海巡署要更好。但是，海巡署絕大多數是負責盡職在守護海疆的一群，因此懇請各界：「請譴責害群之馬，請愛護海巡團隊，請不要用害群之馬定義海巡署！也請不要用政治性的臆測定義海巡署！」

有關馬公商港安檢所林姓副所長涉嫌縱放無入台證的中國船員上岸爽遊一事，台灣基進今天召開記者會痛批「第二海軍淪第一破口」，質疑中國船員不僅爽遊澎湖，可能還偷渡到台南；台灣基進台北黨部主委吳欣岱痛批，「海巡今天可以放任偷渡客在澎湖上岸、台南買菜，明天就會到總統府吃蚵仔麵線」。海巡署表示，經查證「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」遊艇5月27日因避颱原因，由航港局核淮同意進港，並泊靠澎湖馬公第一漁港亞果遊艇碼頭，且於6月5日8時30分離開澎湖海域。有關中國遊客抖音影片疑似出現台南永樂市場畫面內容，經查證與街景現況不符。

查看原文

延伸閱讀：

放任中客偷渡 台灣基進批海巡淪第一破口

海巡副所長放行中國船長｢無證遊澎湖吃美食｣竟被拍片Po抖音害丟官

市值約1.8億！海巡緝獲雲林麥寮製毒工廠　可製60萬包毒品咖啡包

捍衛藍色國土！海巡署吉安巡防艦及35噸巡防艇交船

吉安艦交船典禮　管碧玲：海巡艦艇計畫已達成50%

加強巡邏及保護漁民！台船承造海巡署巡防救難艇下水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀