味全龍江忠垣捐周邊血幹細胞救人一命　柔情喊話：「帶著一部分的我活下去」

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克服了打針壓力 想到救人便鼓起勇氣2020年驗血建檔已經相隔三年，江忠垣早沒記在心上，他說：接到配對成功的通知電話還擔心是詐騙，還好沒回「你打錯了」。造血幹細胞收集當天，江忠垣與慈濟志工許進木抵達台中慈濟醫院，住院後完成第五劑白血球生長激素施打，接著就開始收集造血幹細胞。江忠垣不好意思說，其實很怕打針，但想到能救人就鼓起勇氣面對每次白血球生長激素注射，看到大針要打進手臂，他已經緊張得滿頭大汗，還好有家人陪他完成針具置放，克服了打針壓力。
伸手救人一命 10c.c.就有機會味全龍隊回歸中華職棒後，大林慈濟醫院高功能運動醫學中心即開始協助球員體檢、臨床治療與恢復計畫，照顧球員健康，兩單位成員幾乎都成為好朋友。江忠垣感恩一直陪伴他的慈濟志工與醫護同仁，也見證周邊血幹細胞收集流程對捐贈者的尊重與照顧，他感受滿滿的愛與關懷。
熱血大愛的江忠垣其實很柔情，他臉書寫著給受贈者的心裡話：「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」江忠垣更呼籲大家，上網查詢相關訊息，一同去建檔，只要10c.c.就有機會救人一命！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58170
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