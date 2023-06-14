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味全龍江忠垣捐周邊血幹細胞救人一命　柔情喊話：「帶著一部分的我活下去」

味全龍江忠垣捐周邊血幹細胞救人一命　柔情喊話：「帶著一部分的我活下去」
味全龍江忠垣捐周邊血幹細胞救人一命　柔情喊話：「帶著一部分的我活下去」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】中華職棒味全龍隊球員江忠垣三年前響應球團與慈濟骨髓幹細胞中心辦理「造血幹細胞驗血建檔」活動，日前被通知配對成功且順利完成周邊血幹細胞收集捐贈。江忠垣在臉書表示，這是一次奇幻之旅，能救人一命很開心！

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克服了打針壓力　想到救人便鼓起勇氣

2020年驗血建檔已經相隔三年，江忠垣早沒記在心上，他說：接到配對成功的通知電話還擔心是詐騙，還好沒回「你打錯了」。造血幹細胞收集當天，江忠垣與慈濟志工許進木抵達台中慈濟醫院，住院後完成第五劑白血球生長激素施打，接著就開始收集造血幹細胞。江忠垣不好意思說，其實很怕打針，但想到能救人就鼓起勇氣面對每次白血球生長激素注射，看到大針要打進手臂，他已經緊張得滿頭大汗，還好有家人陪他完成針具置放，克服了打針壓力。

伸手救人一命　10c.c.就有機會

味全龍隊回歸中華職棒後，大林慈濟醫院高功能運動醫學中心即開始協助球員體檢、臨床治療與恢復計畫，照顧球員健康，兩單位成員幾乎都成為好朋友。江忠垣感恩一直陪伴他的慈濟志工與醫護同仁，也見證周邊血幹細胞收集流程對捐贈者的尊重與照顧，他感受滿滿的愛與關懷。

熱血大愛的江忠垣其實很柔情，他臉書寫著給受贈者的心裡話：「嗨！陌生人，現在的你身上有留著我的血液，也請你帶著一部分的我努力且健康的活下去，加油！」江忠垣更呼籲大家，上網查詢相關訊息，一同去建檔，只要10c.c.就有機會救人一命！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58170

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