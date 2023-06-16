心機柴柴「飛機耳+禮貌微笑」 下一幕！柴爸原地傻眼：只能認了
誠心誠意的道歉，一定得打動對方的心！台北1歲大的柴犬「巴豆」只要一犯錯，就會乖乖地坐在家門口等爸爸回家，打開「飛航模式」秀出飛機耳，再掛上「尷尬又不失禮貌」的微笑。柴爸只要見到這一幕就知不妙，果然日前又見到巴豆開啟道歉模式，後方正是被牠咬爛的小窩，卻怎麼也教訓不下去，大嘆：「只能認了！」
記者徐銘穗/綜合報導
影片中，巴豆對著剛進門的爸爸擺出道歉標配、「飛機耳+禮貌微笑」，後方正是被牠咬爛的布製小窩，裡面的棉花四處噴散。巴豆雖然定格在門前，但仍轉頭看著爸爸的「察看」動作，直到爸爸喊「過來」，就知道警報解除，牠又逃過一劫。
儘管柴爸很生氣，但依舊敗給了巴豆人畜無害的天使微笑，最後只能無奈地摸摸牠的頭，默默收拾巴豆闖下的爛攤子。柴爸說，其實巴豆平常待在室內都很乖，很少闖禍。
每次只要看到巴豆的招牌笑臉，就知道牠是在討人摸摸，這已經變成一種習慣了。柴爸也說，「即使是巴豆做錯事，只要一擺出這張好笑的臉外加飛機耳，就算真的想給牠一點教訓，我也下不了手」。
巴豆做完壞事後，露出「飛機耳+禮貌微笑」道歉標配的影片，在IG上觀看次數已接近50萬次，網友紛紛留言說，「那個笑臉根本是小惡魔啊，太可愛了」、「感覺牠很得意哈哈哈」、「牠真的好賊，都用同一招賣萌，偏偏每次都有用，有夠精的」。