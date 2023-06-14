《薩爾達傳說：王國之淚》普爾亞動了！實況主製V皮　連手也能動

我是廣告 請繼續往下閱讀
從影片中可以看到，雖然看上去就像是普爾亞真的動了起來，但能發現模型靈活度有限，聲音也與英文配音Kate Higgin大相逕庭，MonikaCinnyRoll的聲線明顯更加低沉。不過整體上來看，這個普爾亞的皮已經能做到幾近精準的手部位置捕捉，甚至可以移除護目鏡、眼鏡與變更髮色。
由於使用普爾亞的皮進行實況時，玩遊戲的時候手部會懸空，因此MonikaCinnyRoll表示之後也想加入一塊普爾亞平板，讓動作更加自然。不過目前因為一塊普爾亞平位置會在夾在角色雙手間，並減少皮的活動度，因此又會是另外一項極具挑戰的工作。
MonikaCinnyRoll表示，會製作普爾亞的皮是為了「展示自己的模型技巧」，不過有網友擔心，她可能會因此被任天堂的法務盯上。MonikaCinnyRoll表示對此有所認知，但目前不用太過擔心，還開玩笑稱，能變更髮色是為了避免版權問題。先前MonikaCinnyRoll也曾經製作過《斯普拉遁》（Splatoon）風格的VTuber皮，還有多套服裝能夠做替換。
在《薩爾達傳說》系列中，普爾亞是希卡族古代研究所所長，先前嘗試研究改變年齡的魔法來維持外觀，但在一次實驗失敗後變成了小孩子的模樣，後續在《災厄啟示錄》恢復青春外貌廣獲好評，《薩爾達傳說：王國之淚》中的美魔女造型，又再度引起網友討論與遐想。