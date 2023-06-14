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《薩爾達傳說：王國之淚》普爾亞動了！實況主製V皮　連手也能動

▲Twitch實況主MonikaCinnyRoll將《薩爾達傳說》系列人氣角色普爾亞做成VTuber皮。（圖／翻攝自MonikaCinnyRoll）
▲Twitch實況主MonikaCinnyRoll將《薩爾達傳說》系列人氣角色普爾亞做成VTuber皮。（圖／翻攝自MonikaCinnyRoll）

國際中心徐筱晴／綜合報導

任天堂推出的《薩爾達傳說：王國之淚》自上月12日正式開賣，不僅3天內賣破千萬套，更獲得金氏世界紀錄認證，是任天堂遊戲中最快達成銷售千萬套的作品。而《薩爾達傳說：王國之淚》中，除了薩爾達公主、林克等主角之外，還有一名從《薩爾達傳說：曠野之息》紅到現在的角色「普爾亞」（Purah）備受玩家喜愛，不僅吸引不少創作者進行二次創作，近來甚至有實況主製作了普爾亞VTuber外觀進行直播。

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《薩爾達傳說：王國之淚》開賣之後，不僅能看到各個玩家在網路上分享遊戲片段，還有不少人分享二次創作，顯示出玩家們對於這款遊戲的熱愛。其中Twitch實況主MonikaCinnyRoll提取了《薩爾達傳說：王國之淚》人氣角色普爾亞的3D模型，並且導入臉部捕捉功能，讓普爾亞變成了VTuber的「皮」（外觀），MonikaCinnyRoll就以普爾亞的皮進行實況，並且分享了56秒的片段放在國外論壇Reddit上。

從影片中可以看到，雖然看上去就像是普爾亞真的動了起來，但能發現模型靈活度有限，聲音也與英文配音Kate Higgin大相逕庭，MonikaCinnyRoll的聲線明顯更加低沉。不過整體上來看，這個普爾亞的皮已經能做到幾近精準的手部位置捕捉，甚至可以移除護目鏡、眼鏡與變更髮色。

由於使用普爾亞的皮進行實況時，玩遊戲的時候手部會懸空，因此MonikaCinnyRoll表示之後也想加入一塊普爾亞平板，讓動作更加自然。不過目前因為一塊普爾亞平位置會在夾在角色雙手間，並減少皮的活動度，因此又會是另外一項極具挑戰的工作。

MonikaCinnyRoll表示，會製作普爾亞的皮是為了「展示自己的模型技巧」，不過有網友擔心，她可能會因此被任天堂的法務盯上。MonikaCinnyRoll表示對此有所認知，但目前不用太過擔心，還開玩笑稱，能變更髮色是為了避免版權問題。先前MonikaCinnyRoll也曾經製作過《斯普拉遁》（Splatoon）風格的VTuber皮，還有多套服裝能夠做替換。

在《薩爾達傳說》系列中，普爾亞是希卡族古代研究所所長，先前嘗試研究改變年齡的魔法來維持外觀，但在一次實驗失敗後變成了小孩子的模樣，後續在《災厄啟示錄》恢復青春外貌廣獲好評，《薩爾達傳說：王國之淚》中的美魔女造型，又再度引起網友討論與遐想。


 

 

 

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