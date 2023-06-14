特企／味王「惦惦吃」乾拌麵　用心的好味道入選2023新味食潮

價值1 用心又健康 潔淨高值
現代人多為雙薪家庭，日常工作忙碌準備三餐以簡單便利為主，卻也得顧全健康均衡!惦惦吃的麵體就採用新鮮南瓜泥入麵，且為非油炸麵體，完整保留其營養價值，不添加防腐劑，有別以往速食麵的印象，吃得安心又健康。方便易烹飪，也可加入不同食材千變萬化的吃法，新鮮又有趣，是學生、小資族或是家庭主婦的小福音。
價值2 創意又吸睛 設計體驗
與眾不同的包裝，不像市面上速食麵使用重口味感之色系，「惦惦吃」包裝採用較乾淨明亮的顏色形象，打造更為清新、健康的食尚風味。
價值3 新鮮又環保 便利永續
惦惦吃不僅嚴格把關品質、原物料一點也不馬虎，謹遵「健康美味、品質第一」的原則，堅持使用臺灣小農食材-有機阿成南瓜，落實臺灣製造、臺灣品牌、臺灣價值，不僅結合國際節能減碳潮流，在地食材減少碳足跡，更幫助臺灣農產的產銷達到永續經營的理念。
數位及科技的衝擊，導致企業須面臨轉型，超過一甲子的味王不斷創新、改變，帶給消費者不只是新的味蕾體驗，同時也吃得到家的溫度。除了此次獲獎的炸醬牛口味外，惦惦吃也貼心地滿足無辣不歡的饕客推出香味撲鼻,麻而不刺的經典椒麻口味，另外也針對素食者推出香椿素口味。因應新的消費型態，不只實體通路(愛買、大潤發、家樂福)購買的到惦惦吃乾拌麵，網路美食平台「艾食上」也能訂購，滿額免運幫您送到家!免出門即可享用到美味。
更多資訊請上「惦惦吃」臉書專頁
我是廣告 請繼續往下閱讀