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特企／味王「惦惦吃」乾拌麵　用心的好味道入選2023新味食潮

▲新品牌惦惦吃乾拌麵入選由經濟部工業局及食品工業發展研究所推動「2023新味食潮Fun Food Taiwan」。（圖／品牌提供）
▲新品牌惦惦吃乾拌麵入選由經濟部工業局及食品工業發展研究所推動「2023新味食潮Fun Food Taiwan」。（圖／品牌提供）

本報訊

以王子麵聞名的老牌食品廠味王強攻乾拌麵市場，新品牌惦惦吃乾拌麵入選由經濟部工業局及食品工業發展研究所推動「2023新味食潮Fun Food Taiwan」，目的在於推動臺灣食品價值及國內外行銷推廣，讓國際看見臺灣食品產業因應社會趨勢也能結合出新穎的模式。新味食潮主要以新產品的「潔淨高值」、「設計體驗」及「便利永續」三大價值進行評選，今年以參選產品高達255項產品競選，經過嚴格的初選、複選，「惦惦吃-炸醬牛」嶄露頭角符合三大價值，與其他96項產品入選「新味食潮獎」!

價值1　用心又健康　潔淨高值

現代人多為雙薪家庭，日常工作忙碌準備三餐以簡單便利為主，卻也得顧全健康均衡!惦惦吃的麵體就採用新鮮南瓜泥入麵，且為非油炸麵體，完整保留其營養價值，不添加防腐劑，有別以往速食麵的印象，吃得安心又健康。方便易烹飪，也可加入不同食材千變萬化的吃法，新鮮又有趣，是學生、小資族或是家庭主婦的小福音。

價值2　創意又吸睛　設計體驗

與眾不同的包裝，不像市面上速食麵使用重口味感之色系，「惦惦吃」包裝採用較乾淨明亮的顏色形象，打造更為清新、健康的食尚風味。

價值3　新鮮又環保　便利永續

惦惦吃不僅嚴格把關品質、原物料一點也不馬虎，謹遵「健康美味、品質第一」的原則，堅持使用臺灣小農食材-有機阿成南瓜，落實臺灣製造、臺灣品牌、臺灣價值，不僅結合國際節能減碳潮流，在地食材減少碳足跡，更幫助臺灣農產的產銷達到永續經營的理念。

數位及科技的衝擊，導致企業須面臨轉型，超過一甲子的味王不斷創新、改變，帶給消費者不只是新的味蕾體驗，同時也吃得到家的溫度。除了此次獲獎的炸醬牛口味外，惦惦吃也貼心地滿足無辣不歡的饕客推出香味撲鼻,麻而不刺的經典椒麻口味，另外也針對素食者推出香椿素口味。因應新的消費型態，不只實體通路(愛買、大潤發、家樂福)購買的到惦惦吃乾拌麵，網路美食平台「艾食上」也能訂購，滿額免運幫您送到家!免出門即可享用到美味。

更多資訊請上「惦惦吃」臉書專頁

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