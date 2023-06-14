名嘴老公朱凱翔爆性騷！吳宇舒「神隱主播台」挺8個月孕肚做產檢
雲林縣議員陳芳盈12日發文指控，新聞主播吳宇舒的名嘴老公朱凱翔去年對她言語性騷擾；目前懷孕8個月的吳宇舒，沒有對外回應此事，原定於今（14）日晚間6點播報新聞，卻臨時告假改由代班主播救火，預計明日產檢。
記者黃雅琪/綜合報導
「#MeToo運動」持續延燒，雲林縣議員陳芳盈12日在臉書發文：「有一次，C名嘴約我和他的一群朋友吃飯，接著和他的2個朋友共4人一起去KTV續攤，我欣然同意。」殊不知帶著酒意的C名嘴竟2度當眾問她：「我可以和妳打砲嗎？」但她因為不敢冒犯對方，只能假裝沒事，自此成為她心中的陰影。
後續議員詹江村發文爆料，C名嘴就是媒體人朱凱翔；面對性騷擾指控，朱凱翔也在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文回應：「如今我無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象。雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」
根據《三立新聞網》報導，新聞主播吳宇舒今日請假、明日也告假要去做產檢，疑似受到名嘴老公朱凱翔被指控性騷擾事件影響，傳出她工作時出現分神狀態，目前吳宇舒以及所屬公司東森電視皆未對外回應。
※【NOWnews 今日新聞
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