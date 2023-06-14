名家論壇》錢震宇／憨慢講話的侯友宜

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林易增「古意」不擅言詞，但認真執教的形象，深植人心，才會被藥商相中擔任代言人。
照理講，認真做事、專心負責，都是正面的形容詞，如果一位政治人物被外界如此形容，應該是加分不少。這也是當初侯友宜在新北市長選舉所打出的印象，就是新北治理的成績，選舉結果他大勝對手林佳龍45萬票，得票率62%，獲得新北市民高度認同，霎時間他就是藍營的最強母雞，無庸置疑。
只不過，侯友宜的「憨慢說話」跟「實在做事」，到了大選一切都不一樣了。「憨慢講話」變成「聽不懂他講的話」，侯友宜的每一次發言都被仔細檢視，有的還被網友剪輯成影片放在網路上，瘋狂傳散；而侯一直主打的「好好做事」，這次遇到幼兒園事件，確實因為第一時間沒有把事情說清楚，加上過於謹小慎微，而被綠營打成延誤甚至是隱匿不報，對侯來說是個大傷。
侯的主要特質在面對幾波政治攻擊襲來的時候，並沒有捍衛到底，現在要挽救，其實就有難度。侯不善言詞，不代表不能把事做好，但重點是「要把話說清楚」，過去新北市的市政有績效，市民看得到，就算講不好無所謂，有里長、議員、局處首長會幫忙宣傳；可是治國大政不同，你不是執政黨，也沒有資源，現在講的任何東西都要是清楚而有力的。
柯文哲有提出什麼具體亮眼的政策？沒有！他就是在藍綠中間找縫鑽，話說得很漂亮，轉彎也轉很快。一點都不「憨慢講話」的柯文哲，一下說要培養網軍癱瘓中國大陸、一下說台灣漁民不是要釣魚台，只是要捕魚、一下說要找支持廢死的黃國昌當法務部長，講完就縮、前後矛盾，這難道就是一位國家領導人的眼界？但這樣的無厘頭的風格反倒贏得年輕人的喜好，至少柯懂得展現自我。
如果人設不夠札實，很容易就被攻破。單靠「憨慢講話」跟「實在做事」是沒辦法選上總統的，這些特質若無法轉化成選民希望寄託的條件也是枉然，現在這個社會不流行曖曖內含光，光做好事情還不夠，還要很會宣傳，還要拜託人家幫忙宣傳。
侯友宜要強化他的「實在」，把他的「憨慢」轉化成「可靠」。遺憾的是，徵召至今看不到侯友宜的特質及特色，放不開手腳，又聞不到人味，自然無法打動人心。
選總統不是侯友宜一個人的事，更不是市府團隊的事情。侯友宜必須認清本質，過去也許可以獨善其身、只管自己，現在真的不行了，唯有認清現實、做出改變，才有辦法繼續往下走。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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