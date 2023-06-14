憂旅行安全　原能總署署長延後訪問札波羅熱核電廠

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這位烏克蘭政府高階官員匿名向路透社表示：「他正等待能安全出行。」這位官員並未透露葛羅西將於何時抵達這座位於烏克蘭東南部的核電廠。
法新社報導，葛羅西昨天於基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後告訴記者：「我現在就出發。我想要做出自己的評估。我想要去到那裡與管理層討論他們將採取的措施，然後像我說的那樣，做出更全面的評估，以確定我們面對的是什麼樣的危險。」
葛羅西告訴記者，他計劃「在未來幾天或幾週內」拜訪俄國。
上週，由俄國控制的卡科夫卡（Kakhovka）水壩被毀，基輔和莫斯科當局互相指控是對方所為。水壩的蓄水為歐洲最大的札波羅熱核電廠提供冷卻水。
IAEA警告，這場水壩損毀災難進一步加劇「原先就不穩定的核安全和安全情勢」。
水壩潰堤已造成至少17人死亡，數十人失蹤。
葛羅西在基輔表示：「這是往錯誤方向踏出的一步，是削弱任何核電廠安全網的另一步。」
俄羅斯在2022年2月對烏克蘭展開入侵的初期，就占領了卡科夫卡水力發電廠大壩及札波羅熱核電廠。
大壩的蓄水注入核電廠的冷卻池，用來冷卻核電廠的6個反應爐，防止潛在災難性過熱的情況出現。
烏克蘭的核能公司昨天表示，冷卻池的水位穩定、水位足夠高。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1120614