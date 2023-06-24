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李心潔專訪／談老公「沒什麼掛礙」！雙胞胎超懂事　主動捐零用錢

▲李心潔提到對老公彭順「沒掛礙」，還分享雙胞胎兒子們非常懂事，竟然會願意捐出自己的零用錢。（圖／寬宏藝術提供）
▲李心潔提到對老公彭順「沒掛礙」，還分享雙胞胎兒子們非常懂事，竟然會願意捐出自己的零用錢。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕/專訪

李心潔暌違20年，重拾歌手身分，推出專輯《盛開》，還將在7月22日在台北流行音樂中心舉辦「盛開。我的名字叫李心潔」演唱會。李心潔特別為了這次專輯、演唱會來台舉辦記者會，並接受《NOWnews今日新聞》專訪，她除了分享婚後生活外，還提到自己的育兒方法，透露雙胞胎兒子非常懂事。

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先前在記者會上，李心潔談到老公彭順，忽然欲言又止，讓人忍不住聯想關係是否還融洽？李心潔澄清，彭順正忙著在大陸、香港做宣傳，之後才會回家，「老公沒什麼好掛礙的！」接著透露兒子們很懂事，知道媽媽要開唱，還有給她暖心打氣。不過夫妻倆時常因為工作離家，李心潔反倒很放心把兒子們放在家裡，「他們現在7歲了，生活很簡單，不用特別盯他們功課，我支持『華德福』教育（註：人性化的教育方法，以自然教育為主）。」

▲李心潔分享婚後生活、育兒方法，以及維持凍齡的祕訣。（圖／寬宏藝術提供）
▲李心潔對老公很放心。（圖／寬宏藝術提供）
說起孩子，李心潔滿臉都是溫柔，她表示只要時間允許，就會帶著兒子們一起跑宣傳，「他們會跟我一起跑場，還會舉海報。」兒子們的懂事與貼心還不只對媽媽李心潔，李心潔分享，由於時常會帶著兒子們去做慈善活動，兒子們竟然在耳濡目染下學到了，「我小兒子會把拿到的零錢，給小黃花中心的小朋友，我從來沒有講過這些事情，是他自己觀察出來的，自己探索後學習到的智慧。」李心潔坦言，帶這兩個孩子很自然、很輕鬆，不用緊張要教什麼，就是身教。

已經47歲的李心潔，好氣色幾乎可以不用化妝，吹彈可破的水煮蛋肌，完全不輸花季少女，但她卻謙虛的說：「人肯定會老，但我從年輕時候的生活就很規律，除了拍戲要熬夜，只要回歸日常生活的時候，就超級健康，早睡早起，我也不亂吃，不吃零食、咖啡，都喝水、吃新鮮的食物。」不只「食補」，李心潔對於心靈上也有保養，「我會打坐靜修，讓自己安靜下來，休息有分很多種，真正的休息是很深沉的安靜，有時候我會一個人到一個地方，整理一下不是那麼平衡的狀態，身心平衡很重要。」

▲李心潔分享婚後生活、育兒方法，以及維持凍齡的祕訣。（圖／寬宏藝術提供）
▲李心潔分享凍齡的祕訣，主要與她正常、規律的生活有關。（圖／寬宏藝術提供）
李心潔聊天時總是帶著和煦的笑意，如初夏時的微風，讓見到的人，似乎都能感受到溫柔的涼意，她表示自己的情緒越來越少，也就有種越來越平衡的感覺，「當然偶爾還是會生孩子的氣，但那種很短，一下就過了，我也不會一直糾結還沒發生的事情，內、外沒有消耗能量。」

李心潔日前推出專輯《盛開》，她表示最愛與專輯同名歌曲〈盛開〉，尤其是其中一段歌詞「你是一閃一閃就近安放盼望的天上／把荒蕪照成故鄉／你是一步一步踏在泥中帶路的月光」，她形容：「這首歌能代表我，經歷很多年的生命體驗，就是會有不同的經歷、挫折，從挫折中學習，人生越走，愛跟力量就越盛開，所有精力都讓我變成更好的人。」

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