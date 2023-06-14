台灣研究團隊找到減緩癌細胞的「關鍵」　開發癌症新療法登國際期刊！

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抑制能量、減緩癌細胞 研究發現關鍵是「它」癌症研究過去以基因體醫學為主，不過，洪慧芝教授以急性骨髓性白血病為標的，從抑制癌細胞代謝切入進行研究，並發現了新的急性骨髓性白血病療法。
洪慧芝教授提到，由於急性骨髓性白血病的癌細胞增長速度非常快，在增長過程中需要許多能量，如果能抑制能量產生，就能減緩癌細胞的增長，甚至能讓它處於能量缺乏的狀態，造成癌細胞的死亡。
其中，細胞內的粒線體是能量製造工廠，而癌細胞的代謝主要也是來自粒腺體。研究團隊發現「粒線體NAD（P）依賴性蘋果酸酶 （ME2）」是影響粒線體調節粒線體能量代謝、氧化壓力的關鍵分子。
開發小分子藥物 將與國衛院合作優化治療當ME2耗竭時，會降低粒線體代謝，包括丙酮酸代謝、細胞呼吸和氧化磷酸化。因此，團隊開發出小分子藥物，在免疫缺陷小鼠實驗中，小分子藥物可顯著抑制ME2酵素，表現出抗白血病活性，證實ME2可作為急性骨髓性白血病治療的標靶。
洪慧芝教授表示，癌症並非僅僅是一種基因疾病，將癌症視為代謝疾病的治療方式，為克服當前治療的瓶頸，帶來更多曙光。
而這項研究成果也在近期刊登於知名國際期刊《Cellular Oncology》和《Communications Biology》。研究團隊也將與國衛院合作，進行小分子藥物優化，希望提高藥物效果與降低成本，並搭配原有化療，為急性白血病開創新的治療途徑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58168
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