許傑輝《婆婆2》喊卡！製作人止血性騷擾風暴 證實劇組停拍
許傑輝遭女演員黃云歆指控性騷擾，投訴10年前拍舞蹈劇《台灣舞孃》時，被要求穿無罩激凸襯衫、丁字褲等清涼服裝，許傑輝人在正拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，製作人陳慧玲向《NOWnews今日新聞》證實劇組明（15）日全員停工，許傑輝的班表無限期往後調整，「他現在的心情應該沒辦法演喜劇。」
記者羅凌筠/台北報導
許傑輝連續2天被點名性騷擾，表演班男學員爆料他要求同學表演性行為的呻吟聲，黃云歆指控在上半身只穿胸罩，要上台表演開場森巴舞前，許傑輝拿薄片巧克力對她的乳溝比劃：「妳可以夾的住嗎？」對此，許傑輝回應當年排戲對團員講話太直白，但真的沒有雜念，造成演員不舒服，他誠懇道歉，也建議演員尋求法律途徑提告，或許可以討回公道。
對於許傑輝身陷性騷擾風暴，《婆婆2》製作人陳慧玲表示先放許傑輝幾天假，「明天是整個劇組停拍，後面班表會讓輝哥休息幾天，他現在的心情應該沒辦法演喜劇。」許傑輝在《婆婆2》的角色「火寮一哥」和女主角鍾欣凌戲分吃重，被問及會不會換角或刪減戲分？陳慧玲沉重回應：「現在還沒辦法回答。」
※【NOWnews 今日新聞
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