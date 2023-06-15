全球第一！歐洲擬通過首部「人工智慧監管法」 生成式AI必須標示
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，各界緊盯政府機關出台監管法案動向。外媒報導指出，全球第一個針對人工智慧的法案可能將在歐洲正式通過，歐洲議會這項草案內容包含了限制各國生物辨識技術、建立生成式AI護欄、替AI應用技術風級等等，惟該法案仍還需與包含歐盟27成員國代表的歐洲理事會進行協商後方能施行。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《BBC》、《彭博社》及《華盛頓郵報》報導，歐洲議會14日針對《歐盟人工智慧法草案》（E.U. The AI Act）進行投票表決，歐盟執委會競爭事務執委維斯塔格（Margrethe Vestager）在表決前表示，「人工智慧監管」需要成為一項全球性事務，同時提醒儘管「AI造成人類滅絕」可能性確實存在，但相較之下，AI技術的進步加劇了歧視的風險更高。
這套監管法案的共同起草人、歐洲議會議員圖多拉切（Dragos Tudorache）在聲明中指出，歐盟作為全球針對人工智慧立法的組織，意味著歐盟可以帶領人工智慧朝「以人為本」以及值得信賴的方向前進。
草案內容中針對人工智慧應用在「風險水準不被接受」的系統上做出禁制，例如類似中國「社會信用體系」的評分系統，或以行為、社經地位、種族將民眾分類的智慧系統等；立法也限制了選舉中可能對選民造成影響或傷害民眾身心健康的應用進行管制。
此外，儘管「ChatGPT之父」阿特曼（Sam Altman）對監管法案表示歡迎，但在這條歐盟法案中，對於生成式AI也設立了不少防範措施，例如要求在生成式內容標示是由ChatGPT等人工智慧所生成，同時也禁止受版權保護的數據被用來訓練語言模型等，這可能導致如今在網路世界恣意抓取內容訓練AI的系統有天翻地覆的轉變，OpenAI更表示，該公司為此可能會「被迫退出歐洲」，不過仍得視法案最終文本內容決定。