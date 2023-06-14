BBC揭旅日中國男經營偷拍網站牟利！廣州警：主謀「齊叔」未回國
台灣揭露性騷事件的「#MeToo」運動未歇，英國廣播公司（BBC）日前又報導調查出有犯罪集團架設網站販賣在公共場所拍攝性侵、猥褻的影片，被認為是背後主謀、綽號「齊叔」的27歲中國籍男子湯卓然在事件曝光後據傳已經逃離日本，不過中國警方近期介入調查表示，該男子似乎尚未回國。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《BBC》專題「販賣性暴力：揭露性侵影片網站的幕後主謀」報導中，調查小組發現一個名為「齊叔」的團隊經常在日本、韓國、台灣、香港、中國等地拍攝當地女性們在公共場所遭遇猥褻、偷拍甚至是性侵的影片並藉此牟利。記者發現，網站負責人，也就是綽號「齊叔」的男子湯卓然坦言，「我們營業額大概每天5000到10000人民幣（約為台幣2.1萬至4.2萬元）左右」，顯然對於自己的網站並無任何羞愧。
而當《BBC》調查小組查出湯卓然在日本東京的住址並當面提出指控後，湯卓然不僅試圖破壞攝影機、攻擊BBC記者團隊，還立刻離開日本下落不明。
相關報導在中國延燒後，中媒《新京報》也接續追蹤表示，原籍地為廣州增城的湯卓然似乎沒有入境跡象，且當地警方也稱到其用戶實際走訪，但發現家中並無人跡，不過已經通知地方單位多加留意其行蹤，廣州市委宣傳部也回應稱正在調查處理，後續相關進展會及時公佈。