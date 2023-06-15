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繪製宇宙3D地圖！台大、清大參與「暗能量」光譜儀計畫

▲DESI暗能量光譜儀計畫公布200萬筆天體光譜。圖為本次發布數據中的一小部分，每個紅圈都代表一顆恆星，點入能看到大量天文訊息。（圖／DESI Legacy Imaging Survey, D. Lang, Perimeter Institute提供）
▲DESI暗能量光譜儀計畫公布200萬筆天體光譜。圖為本次發布數據中的一小部分，每個紅圈都代表一顆恆星，點入能看到大量天文訊息。（圖／DESI Legacy Imaging Survey, D. Lang, Perimeter Institute提供）

記者李琦瑋／台北報導

為了解宇宙中的暗能量（Dark Energy），全球超過70個研究機構、數百名科學家和工程師，參與DESI（Dark Energy Spectroscopic Instrument）暗能量光譜儀計畫，耗時10年，聯手在美國亞利桑那州打造「暗能量光譜儀」，並從2021年起展開觀測，昨（14）日公布觀測至今的第一批共200萬筆天體光譜，供全世界天文學家自由探索，我國台大和清大各有1個學者參與了此項計畫。

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「這就像繪製出宇宙的3D地圖。」清華大學天文所助理教授安德魯·古柏（Andrew Cooper）比喻，而且只要點進圖上的一顆恆星，就可以看到它的組成成分與移動方式，科學家們也能根據這張地圖推算出恆星之間的距離。

清大指出，這項史上最大的星系光譜觀測計畫由美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）主導，並由美國能源部科學辦公室資助，預計2025年將能觀測到超過4千萬個星系、1千萬顆恆星，包含銀河系中的恆星、遙遠的星系、及超大質量黑洞，繪製出有史以來最大、最詳盡的宇宙3D地圖。

▲暗能量光譜儀裝設在美國亞利桑那州基特峰國立天文台的梅奧爾望遠鏡上（右方圓頂處）。（圖／Marilyn Sargent, LBNL提供）
▲暗能量光譜儀裝設在美國亞利桑那州基特峰國立天文台的梅奧爾望遠鏡上（右方圓頂處）。（圖／Marilyn Sargent, LBNL提供）
古柏表示，過去30年來，天文學家發現宇宙正在加速膨脹，卻無法用已知的物理學來解釋這個現象，只好將這股神秘力量稱為「暗能量」（Dark Energy）。為了解暗能量，跨國研究團隊耗時10年，聯手在美國亞利桑那州打造「暗能量光譜儀」，並從2021年起展開觀測。

古柏說明，暗能量光譜儀的前端是由5千個獨立的光纖「眼睛」所組成，每個光纖各由一個小型機器人所控制，能同時透過望遠鏡觀測、捕捉光波；尾端則佈滿感測器，就像裝置的「大腦」，能處理蒐集到的光譜資訊。它具有強大的觀測和分析能力，同時可觀測數千個星系，並以極高的效率輸出高品質的天體光譜。

他提到，掌握這些光譜能幫助天文學家推算出天體的溫度、質量、表面密度、表面重力強度、金屬含量、朝向或遠離我們的速度等資訊。這些龐大且完整的資料有助於科學家了解宇宙的歷史，並探究宇宙加速膨脹的原因。

▲清華天文所助理教授古柏領導跨國暗能量光譜儀的「銀河系巡天計畫」。（圖／清大提供）
▲清華天文所助理教授古柏領導跨國暗能量光譜儀的「銀河系巡天計畫」。（圖／清大提供）
在這項大型的跨國天文計畫中，古柏是其中「銀河系巡天計畫」（DESI Milky Way）團隊的兩位負責人之一，該團隊由30多位跨國天文學家組成，主要分析銀河系的恆星光譜。團隊這次公開了約50萬顆恆星的資料，研究成果也發表在《天文物理期刊》（Astrophysical Journal）。

古柏說，銀河系的引力主要來自一些看不見的暗物質，團隊若能取得銀河系內大量恆星的光譜，並得出恆星在銀河系各個位置移動的速度，加上金屬成份等訊息，就能繪製出屬於銀河系的3D地圖，藉此尋找暗物質的蹤跡。

清大指出，來自英國的古柏專研天文物理及星系考古學，2019年獲選教育部玉山青年學者，展開在清華大學天文所的研究與教學。他的專長正是台灣天文學界較少見的數值模擬星系形成技術。由古柏領軍的清華「銀河系考古團隊」投入暗能量光譜儀計畫約4年，他們就像是宇宙考古調查員，要揭開星系在130億年的宇宙歷史中演化之謎；古柏所帶領的清大團隊成員，包括印度籍的天文所博士生娜玫達（Namitha），以及博士生廖俐雯和物理系大三生蒲思云。

我國還有另一名玉山青年學者、台大天文物理研究所助理教授藍鼎文參與DESI計畫，他統籌數十位科學家所組成的團隊，負責檢驗暗能量光譜儀量測出的光譜數據品質是否達標，結果顯示，準確率超過99%。

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