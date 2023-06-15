PLG總冠軍賽／與萊恩在輪換上鬥志　許總：要打5小還是3大都奉陪

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對於「二代勇」的接班，許總在賽季中一直沒有過度給予這些小將肯定，怕的就是他們會自滿驕傲，不過這些球員在今年季後賽展現出來的表現，絕對是有目共睹的出色。特別是在總冠軍賽幾場比賽中的下半場上場後，施加給國王球員非常大的防守強度，讓球隊能製造轉換拉開比分，半場進攻也打得更果決沉穩，為這一座冠軍做出很大的貢獻。
許總表示，年輕球員在這次的季後賽確實有所突破，特別是在信心方面，他們敢於在和老將配合時爭取表現，「之前就是他們自己配的時候可以打得很好，但和宗憲、志傑配的時候，就會碰到一些問題。所以陣容必須要拆開來輪換，這讓我們在調度上很困難。」
許晉哲說，之前年輕球員和資深球員一起打球時，習慣依賴後者，在場上不知道自己要幹嘛，但隨著一個賽季的磨合成長，他們已經很好的緩解這方面的問題，「這也讓我在輪換上更得心應手，但我最討厭大頭症，希望他們拿到冠軍後，明年要持續進步。」
國王本季是例行賽聯盟第一的球隊，陣容中擁有楊敬敏、洪志善、林金榜等經驗豐富的老將，林書緯和李愷諺皆是聯盟中的一線後衛，戴維斯則是接近洋將水準的內線，陣容十分堅強。例行賽富邦對上他們勝少敗多，許總也坦言他們是很強悍的對手。
系列賽前4戰打完，雙方戰成2:2平手，但富邦第5戰在客場頂住壓力聽牌，第6戰在下半場拉開比數，拿下冠軍。談到系列賽最關鍵的調度想法改變，許總認為是自己不再堅持用原本固定的陣容和打法。
「就是陪他們打吧，要一大四小、我們就一大四小，要五小、我們也五小，如果一直要堅持我們自己的東西的話——像之前他們打四小我擺兩大，其實場面上就會處於劣勢。」許總解釋說，重點是要找到適合的人上去對國王的陣容，「看是要打五小、還是三大，我們都不會輸，他可能也沒碰過有人會這樣陪他玩的吧。」
而萊恩則坦言球隊已經嘗試在防守端做出各種改變，盯人、區域不斷去切換，遇擋拆沉退與否也有做一些變化，但對方整體命中率還是非常高，「我們防擋拆時改變了覆蓋的方式，也試圖使用區域聯防來改變節奏，但他們仍然不斷地進球，數據也說明他們這場的命中率很高。但我認為我們的球員已經做得很好了，在這樣的情況下繼續努力打球，但就是無法在防守端阻止他們。」
萊恩說，國王今天試圖在對方進球後快速推反擊，這一點很成功，因此也得到很多分數，但在被對手攻下118分的情況下，是無法取得勝利的。