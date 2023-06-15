TPASS通勤月票來了！北中南價格、使用範圍　懶人包QA一次看懂

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價格：1200元
販售票卡及加值地點：台北捷運各站、環狀線各站、桃園捷運各站（A20站除外）、輕軌、台鐵北部34個車站、客運場站、北市府轉運站悠遊卡客服中心僅能加值，另外4大超商僅能購卡。
使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車
使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。
🟡中彰投苗通勤月票
價格：台中市民699元、非台中市民999元；台中市都市內通勤月票市民299元、非市民599元
販售票卡及加值地點：台中捷運各站，另4大超商僅能購卡、台鐵中部43個指定車站、客運場站、區公所及鄉鎮市公所僅能加值。
使用範圍：捷運、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車。
使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。
🟡南高屏通勤月票
價格：999元
販售票卡及加值地點：高雄捷運站、台鐵南部指定車站，客運場站、台南市區公所、4大超商僅能購卡。
使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運、公共自行車、渡輪。
使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。
🟡「TPASS行政院通勤月票」QA專區
Q：購買TPASS通勤月票後何時啟用？
「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。
Ｑ：TPASS行政院通勤月票有限制購買者身分嗎？是否可以合併其他特殊票種購買，例如敬老卡、學生卡等？
「TPASS行政院通勤月票」並未限制購買身分別，不過由於該月票為一般大眾均可購買使用享受優惠，故未再依身分別額外提供半價優惠，如果原本搭乘就已經使用既有優惠，那民眾可以依自身需求購買最有利之優惠票卡。
Q：原本已經有購買雙北1280月票，現在可以退錢嗎？
由於北北基桃生活圈通勤月票將在7月1日上線，所以現行「雙北1280定期票」的部分也於6月30日停售，民眾可以選擇使用完剩餘的天數，或以剩餘天數依比例退票，退票可至捷運各站設置的自動售票加值機操作，或詢問處辦理。
Q：購買TPASS通勤票卡有什麼好康？
民眾購買「TPASS行政院通勤月票」票卡，需先支付100元購卡費用，然而取得票卡後，可至各電子票證公司官方網站完成記名程序，收到票證公司記名完成通知後，可至超商靠卡領取購卡補助100元，將直接回饋至電子錢包，等於購買票卡本身不用錢，不過每人限定回饋一次。
Ｑ：一般悠遊卡可以購買月票嗎？
不一定要使用「TPASS卡」才可以購買通勤月票，持原有的悠遊卡、一卡通皆可購買各區的「公共運輸通勤月票」哦！但如同上述所說，這是為一般大眾均可購買使用享受優惠，因此敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買，，而一張卡也僅能選擇一種方案，目前「基北北桃」限使用悠遊卡，「中彰投苗」可使用悠遊卡、一卡通，「南高屏」則只能使用一卡通MeNGO卡。