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TPASS通勤月票來了！北中南價格、使用範圍　懶人包QA一次看懂

▲北中南三大生活圈TPASS通勤月票在今（15）日正式開賣、7月1日上路。（圖/交通部提供）
▲北中南三大生活圈TPASS通勤月票在今（15）日正式開賣、7月1日上路。（圖/交通部提供）

記者張嘉哲/綜合報導

北中南三大生活圈TPASS通勤月票在今（15）日正式開賣、7月1日上路，預期會達到減輕民眾交通負擔、移轉私人運具使用等效益。行政院長陳建仁表示，預估初期上路每月有60萬人使用，後續1年會有800萬至1100萬人次購買通勤月票，成效將相當驚人。而《NOWnews》也特別整理「TPASS行政院通勤月票」北中南的月票方案價格、使用範圍以及可以在哪裡購買的懶人包，提供給需要通勤的民眾參考喔！

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🟡北北基桃通勤月票

價格：1200元

販售票卡及加值地點：台北捷運各站、環狀線各站、桃園捷運各站（A20站除外）、輕軌、台鐵北部34個車站、客運場站、北市府轉運站悠遊卡客服中心僅能加值，另外4大超商僅能購卡。

使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車

使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲北北基桃TPASS通勤月票售價為1200元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲北北基桃TPASS通勤月票售價為1200元。（示意圖／NOWnews資料照片）
🟡中彰投苗通勤月票

價格：台中市民699元、非台中市民999元；台中市都市內通勤月票市民299元、非市民599元

販售票卡及加值地點：台中捷運各站，另4大超商僅能購卡、台鐵中部43個指定車站、客運場站、區公所及鄉鎮市公所僅能加值。

使用範圍：捷運、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車。

使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲中部地區TPASS通勤月票售價分為台中市民699元，非台中市民999元。（圖／記者顏幸如攝）
▲中部地區TPASS通勤月票售價分為台中市民699元，非台中市民999元。（圖／記者顏幸如攝）
🟡南高屏通勤月票

價格：999元

販售票卡及加值地點：高雄捷運站、台鐵南部指定車站，客運場站、台南市區公所、4大超商僅能購卡。

使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運、公共自行車、渡輪。

使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲TPASS通勤月票今（15）日開賣，北中南方案價格、哪裡購買、使用範圍一次看。（圖/公路總局提供）
▲TPASS通勤月票今（15）日開賣，北中南方案價格、哪裡購買、使用範圍一次看。（圖/公路總局提供）
🟡「TPASS行政院通勤月票」QA專區

Q：購買TPASS通勤月票後何時啟用？

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。

Ｑ：TPASS行政院通勤月票有限制購買者身分嗎？是否可以合併其他特殊票種購買，例如敬老卡、學生卡等？

「TPASS行政院通勤月票」並未限制購買身分別，不過由於該月票為一般大眾均可購買使用享受優惠，故未再依身分別額外提供半價優惠，如果原本搭乘就已經使用既有優惠，那民眾可以依自身需求購買最有利之優惠票卡。

Q：原本已經有購買雙北1280月票，現在可以退錢嗎？

由於北北基桃生活圈通勤月票將在7月1日上線，所以現行「雙北1280定期票」的部分也於6月30日停售，民眾可以選擇使用完剩餘的天數，或以剩餘天數依比例退票，退票可至捷運各站設置的自動售票加值機操作，或詢問處辦理。

▲購買TPASS票卡可以回饋100元，等於購卡本身不用錢。（圖/悠遊卡公司提供）
▲購買「TPASS行政院通勤月票」票卡可以回饋100元，等於購卡本身不用錢。（圖/悠遊卡公司提供）
Q：購買TPASS通勤票卡有什麼好康？

民眾購買「TPASS行政院通勤月票」票卡，需先支付100元購卡費用，然而取得票卡後，可至各電子票證公司官方網站完成記名程序，收到票證公司記名完成通知後，可至超商靠卡領取購卡補助100元，將直接回饋至電子錢包，等於購買票卡本身不用錢，不過每人限定回饋一次。

Ｑ：一般悠遊卡可以購買月票嗎？

不一定要使用「TPASS卡」才可以購買通勤月票，持原有的悠遊卡、一卡通皆可購買各區的「公共運輸通勤月票」哦！但如同上述所說，這是為一般大眾均可購買使用享受優惠，因此敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買，，而一張卡也僅能選擇一種方案，目前「基北北桃」限使用悠遊卡，「中彰投苗」可使用悠遊卡、一卡通，「南高屏」則只能使用一卡通MeNGO卡。

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