詐團黑吃黑！少年被疑私吞500萬 遭虜凌虐致死棄屍山區
詐騙集團黑吃黑！南部以許姓男子為首的詐騙集團，懷疑旗下的17歲林姓少年，侵吞500萬元贓款，本月8日，許男率眾北上桃園，誘出林姓少年與其2名友人，3人遭強押南下，其中1人趁隙逃脫報警處理，另1人因不知情被釋放，而林姓少年則被擄往高雄鳥松區，於某鐵皮工廠遭毆打凌虐致死，隨後被棄屍於杉林區山區。警方獲報後成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，於13日尋獲林男遺體，並逮捕4名涉案嫌犯，其中2嫌遭聲押。由於全案涉案人數達10餘人，主嫌許男仍在逃，檢警正持續追查中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林姓少年負責詐團中收取現金，主嫌許男懷疑他私吞500萬元贓款，本月8日，率眾北上桃園，並約出林姓少年等人談判，未料一見面，林男等3人立即被強押上車，其中1人趁隙逃脫報警，另1人則因不知情被釋放，警方獲報後，立即成立專案小組追查，並報請檢方指揮偵辦。
經檢警追查，林姓少年先被擄往高雄市鳥松鐵皮工廠，遭眾人毆打凌虐致死，之後又被載往高雄市杉林區山區棄屍。而其中參與棄屍的謝姓男子，因受良心譴責，向警方投案自首，並供出其他同夥及棄屍地點。檢警獲報後兵分多路，尋獲林男的遺體，並逮捕其中涉案的4嫌，其中2嫌遭聲押。由於全案涉共多達10餘人，主嫌許男仍在逃，檢警持續擴大追查，釐清整起案情。
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