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今年首例本土登革熱出現！蚊媒傳染病進入流行期　端午後注意4防蚊措施

今年首例本土登革熱出現！蚊媒傳染病進入流行期　端午後注意4防蚊措施
今年首例本土登革熱出現！蚊媒傳染病進入流行期　端午後注意4防蚊措施

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】目前，國內主要流行腸病毒、COVID-19、流感等3種可經呼吸道傳染的相關疾病，疾管署表示，現在3病毒疫情都已經來到高原期，民眾要注意個人衛生、疾病預防。不過，更要注意的是「蚊媒傳染病」。

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疾管署在6月13日公布，國內出現今（2023）年首例本土登革熱病例，此外，又再新增1例日本腦炎本土病例。疾管署副署長羅一鈞表示，預估端午節後蚊蟲相關的傳染病，包含登革熱、日本腦炎等風險將會提高，民眾應多注意「防蚊」。

今年首例本土登革熱　台南40多歲女性

國內新增1例本土登革熱病例，也是今年首例本土案例。疾管署表示，這名個案是居住在臺南市仁德區的40多歲女性，6月4日因發燒、頭暈、腹痛等症狀就醫後返家，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報採檢送驗後，確診感染第一型登革熱。

目前個案已出院返家休養，密切接觸者目前無疑似症狀。疾管署指出，因為這名個案發病前14天內無出國史，研判為本土病例，潛伏期主要活動地點為住家附近，感染源待進一步調查，而個案於可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市以及個案社區也將進行防治措施。



根據疾管署統計，今年國內登革熱目前已累計1例本土病例、45例境外移入病例，其中境外移入病例主要來自東南亞國家，其中又以印尼（15例）為多。羅一鈞提醒，如果有發燒、皮疹、頭痛、眼窩痛等症狀，返國後就醫應告知旅遊史，讓醫師評估診斷是否為登革熱。

再增1例日本腦炎　端午後留意4防蚊措施

此外，國內又再新增1例日本腦炎本土個案，為花蓮縣吉安鄉50多歲男性，5月27日出現身體不適、發燒及頭痛等症狀，6月1日因持續發燒、頭痛等症狀就醫治療，6月3日住院，6月5日開始出現意識改變，經醫院通報及採檢後確診，目前持續住院治療中。

現在已進入登革熱、日本腦炎流行期，羅一鈞表示，端午節後比較需要特別注意的，除了呼吸道疾病以外，蚊媒相關的疾病也要注意，登革熱、日本腦炎等都是夏季防疫的重點。

因此，端午節後除了勤洗手、戴口罩、接種疫苗外，羅一鈞提醒，慢慢也要開始改變防疫措施，特別要注意防蚊。而疾管署也為民眾整理了以下防蚊措施，

  • 落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除
  • 戶外活動時穿著淺色長袖衣褲
  • 使用政府機關核可的防蚊藥劑
  • 避免於日本腦炎病媒蚊吸血高峰時段（黃昏、黎明），在水稻田、池塘及灌溉溝渠等病媒蚊高風險環境附近活動


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58205

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