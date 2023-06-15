台股早盤漲逾40點　AI股續夯、航空股一飛衝天

美國聯準會（Fed）昨（14）日如預期宣布暫停升息，美股四大指數漲多跌少，台北股市今（15）日開盤漲逾40點，來到17286點。權值王台積電早盤小漲3元，來到590元，漲幅0.3%。而今日AI概念股同樣紅通通，創意漲逾7%，智原、世芯-KY漲逾5%，航空股也不惶多讓，華航漲逾6%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數15日下跌232.79點，或0.68%，收33979.33點；那斯達克指數上漲53.16點，或0.39%，收13626.48點；標普500指數上漲3.58點，或0.08%，收4372.59點；費城半導體指數上漲56.08點，或1.52%，收3739.75點。
台北股市早盤漲逾40點，來到17286點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤小漲3元，來到590元，漲幅0.3%。聯電漲1%，來到54元。世界先進在平盤附近，力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科、華碩、群創走跌，南亞科跌逾1%，鴻海、友達、和碩、大立光相對抗跌走高。
另外，國巨、旺宏、英業達漲1%多，台達電漲2%，緯創大漲5%，來到80.6元。今日AI概念股同樣紅通通，創意漲逾7%，智原、世芯-KY漲逾5%，日月光、廣達漲1到2%。而航空股也表現亮眼，華航一飛衝天，漲逾6%，長榮航、亞航漲2%。