青鳥旅行在這開快閃店！免費送30支霜淇淋 「好丘」新出芒果貝果
▲青鳥旅行6月23日將在台北SOGO復興館開設為期一個月的快閃店，首4日前30名免費贈送「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」1支。（圖／青鳥旅行提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-06-15 10:01:23
炎夏高溫難耐，來份霜淇淋或冰飲最是消暑。創意灌餡蛋捲品牌青鳥旅行6月23日將在台北SOGO復興館開設為期一個月的快閃店。6月23日~25日歡慶開幕，前30名將免費送「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」1支。6月23日~29日則另有「打卡優惠」，來店消費，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，贈送「灌餡蛋捲」1個。而「好丘 On The Road在路上」則與《小草作》推快閃店中店，並以夏季限定的芒果系列貝果，建議搭配氣泡飲最是暢快。
珍珠奶茶蛋捲霜淇淋是台北SOGO復興館的獨賣款，選擇錫蘭紅茶搭配北海道十勝頂級生乳做出細緻帶茶香的霜淇淋，點綴以日本沖繩黑糖蜜漬的現煮珍珠，Ｑ彈有嚼勁。霜淇淋下的甜筒，則有別於傳統餅乾甜筒，青鳥旅行堅持現場手工製作擁有多層次薄脆口感的「錫蘭紅茶蛋捲甜筒」，一入口就能感受濃郁茶香。快閃店也獨家販售「珍珠奶茶蛋捲小禮盒(2入)」及「真巧系列隨享盒(5入)」，其中隨享盒是綜合口味，包含醇黑真巧、伯爵真巧、抹茶真巧、鐵觀音真巧、花生粒粒，一次享五種風味。 歡慶開幕，6月23日~25日前30名免費贈送「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」1支，每日中午12點開始發放排隊號碼牌。6月23日~29日則有「打卡優惠」，來店消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」1個。 ▲6/23-6/29開幕首週另有「打卡優惠」，消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」1個。（圖／青鳥旅行提供）
另外，被網友封為「台北最美玻璃屋」的「好丘 On The Road在路上」全新大變身，以大量植栽打造出都市水泥叢林中的最美的森林系綠意秘境，即日起攜手台灣原創花草果茶第一品牌《小草作》推出快閃店中店，特別推出合作選物商品，包含果香滿滿解暑降火的「柑橙菊香包種茶」與酸香甘甜、女孩最愛的「草莓洛神蜜香紅茶」兩款茶飲包。
好丘也推出夏日限定新款貝果，像是以大塊當季新鮮芒果搭配鹹甜奶油乳酪抹醬、焦糖餅乾碎粒的「芒果太郎厚醬貝果」，還有台灣芒果乾搭配滑順奶油乳酪等的「芒果香草乳酪貝果」，配著好丘特製水果系氣泡飲，更是暢快感受。 ▲好丘攜手台灣原創花草果茶第一品牌《小草作》，於「好丘 On The Road在路上」推快閃店中店。（圖／好丘提供） ▲好丘也推出夏日限定新款貝果，兩款以芒果為主題的新口味，建議可配上氣泡飲。（圖／好丘提供）