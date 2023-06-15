未積極治療骨鬆，老翁跌倒全身七處骨折

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高風險骨鬆患者，跌倒易造成多處骨折黃贊文部長分享前陣子有名老翁只是整理花圃不小心跌倒，就發生脊椎多達七處骨折而送進急診，問診後得知老翁屬於極高風險骨鬆患者，因為疫情期間沒有積極治療骨質疏鬆症，跌倒後才會如此嚴重。
「骨鬆骨折在接受手術治療後，必須持續使用骨鬆藥物，可減少下次骨折的發生機率。」黃贊文部長說，對於骨鬆高風險的族群，應該要有術前優化的觀念，雖然目前健保規定必須出現骨折後才能開始以骨鬆藥物治療，但從臨床來看，提前使用能促進骨骼生長的骨鬆藥物，除了能減少骨折機率外，即使不幸發生骨折，傷害程度也比較小，手術也較好處理。
2022年發表於國際期刊《Bone》的資料顯示，「長效型骨鬆藥物可以顯著提升髖部骨折病患的10年存活率，使用藥物滿一年以上，可降低4成死亡風險，使用滿3年以上更能降低7成以上的死亡風險。」因此，髖部骨折後建議務必接受骨鬆藥物治療，可降低再次骨折的發生，也能降低整體死亡風險。
讓骨品質變好，是治療骨鬆的效益之一他提醒，嚴重骨鬆患者，應該優先使用促骨生成劑，快速拉高骨密度，改善骨頭品質，減少骨折發生風險，也能增加骨癒合改善背部疼痛，改善生活品質。目前促骨生成劑也有生物相似藥可以使用，對於自費患者多了較可負擔的選擇。
「此外，骨鬆治療不能中斷。」黃贊文提及，上述老翁就是因家庭因素無法固定回診，導致藥物服用中斷，「如果解決不了病患無法定期回診問題，可以選擇長效型針劑，一年施打一次不容易忘記，能減少舟車往返次數，並有效降低反覆性骨折的發生。」
當然，除了藥物治療外，平日也需打好基礎，多補充鈣片、維生素D，曬太陽、適度運動等都不可少。他呼籲，即使是健康、活動度高的長者，也可能會發生骨鬆，千萬不要輕忽；對於有高骨折風險的族群，務必與醫師討論骨鬆治療，以避免發生骨折的憾事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58188
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