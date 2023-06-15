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美國心理健康非營利組織 Helpguide 指出，季節性情感障礙（SAD）又稱為季節性憂鬱症，通常發生在冬季，並且會影響人的情緒、睡眠、食慾和體能狀況，甚至較平時感到絕望、悲傷、緊張或壓力大，並對好友或喜歡的活動失去興趣。
根據研究，大約 1% 到 2% 的人口會出現季節性憂鬱症，其中婦女與年輕人比較容易發生，特別輕微的冬季憂鬱症可能影響的族群多達 10% 到 20% 不等，尤其是居住在日照天數較少、遠離赤道的國家最為常見。
留心非典型的夏季憂鬱症
然而除了冬季憂鬱症之外，還有一種較不太常見的季節性情感障礙「夏季憂鬱症」，通常會從晚春或初夏開始出現變化，並在秋季結束。專家指出，發生原因並非是日照減少，而是因為白天變長、氣溫、濕度和季節性過敏增高有關。
此外，無論是夏季或冬季都有可能受到季風或氣候影響，必須忍受長時間的降雨，導致無法外出運動曬太陽，很可能會降低體內血清素的產生，並對影響睡眠、食慾、記憶力和性慾，對原本感興趣的事物變的提不起勁。
我是否患有季節性情感障礙？
當夏天或冬天的氣候變化開始變得劇烈，一般人依然會感覺到懶洋洋或情緒低落，但多在短時間就可以趨於平穩，但如果每年遇到氣候轉變都會出現類似症狀，並且影響到日常生活，則可能是患有季節性情感障礙的跡象。
常見症狀包括：
- 情緒低落，自卑
- 對您過去喜歡的活動失去興趣或樂趣
- 食慾和體重變化
- 感到生氣、易怒、壓力大或焦慮
- 不明原因的疼痛
- 睡眠模式出現改變
- 難以集中註意力
- 疲勞和缺乏活力；性慾減退
- 使用藥物或酒精來安慰自己
- 有悲傷、絕望和絕望的感覺
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.資料來源:Helpguide-季節性情緒障礙是什麼
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 梅雨季陰天多雲狂下雨？當心「季節性憂鬱症」徵兆需要提高警覺