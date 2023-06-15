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梅雨季陰天多雲狂下雨？當心「季節性憂鬱症」徵兆需要提高警覺

梅雨季陰天多雲狂下雨？當心「季節性憂鬱症」徵兆需要提高警覺
梅雨季陰天多雲狂下雨？當心「季節性憂鬱症」徵兆需要提高警覺

Heho健康



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天氣多雲又時常陰天，下起陣陣雨勢，時常讓人感覺陰鬱又無力嗎？根據臨床研究，不只冬天日照天數短，容易發生季節性的憂鬱症，就連夏天日照變長、不停下雨、氣溫和濕度上升，也可能有晝夜節律調節不適等情緒障礙發生。

美國心理健康非營利組織 Helpguide 指出，季節性情感障礙（SAD）又稱為季節性憂鬱症，通常發生在冬季，並且會影響人的情緒、睡眠、食慾和體能狀況，甚至較平時感到絕望、悲傷、緊張或壓力大，並對好友或喜歡的活動失去興趣。

根據研究，大約 1% 到 2% 的人口會出現季節性憂鬱症，其中婦女與年輕人比較容易發生，特別輕微的冬季憂鬱症可能影響的族群多達 10% 到 20% 不等，尤其是居住在日照天數較少、遠離赤道的國家最為常見。

留心非典型的夏季憂鬱症

然而除了冬季憂鬱症之外，還有一種較不太常見的季節性情感障礙「夏季憂鬱症」，通常會從晚春或初夏開始出現變化，並在秋季結束。專家指出，發生原因並非是日照減少，而是因為白天變長、氣溫、濕度和季節性過敏增高有關。

此外，無論是夏季或冬季都有可能受到季風或氣候影響，必須忍受長時間的降雨，導致無法外出運動曬太陽，很可能會降低體內血清素的產生，並對影響睡眠、食慾、記憶力和性慾，對原本感興趣的事物變的提不起勁。

我是否患有季節性情感障礙？

當夏天或冬天的氣候變化開始變得劇烈，一般人依然會感覺到懶洋洋或情緒低落，但多在短時間就可以趨於平穩，但如果每年遇到氣候轉變都會出現類似症狀，並且影響到日常生活，則可能是患有季節性情感障礙的跡象。

常見症狀包括：

  • 情緒低落，自卑
  • 對您過去喜歡的活動失去興趣或樂趣
  • 食慾和體重變化
  • 感到生氣、易怒、壓力大或焦慮
  • 不明原因的疼痛
  • 睡眠模式出現改變
  • 難以集中註意力
  • 疲勞和缺乏活力；性慾減退
  • 使用藥物或酒精來安慰自己
  • 有悲傷、絕望和絕望的感覺
Helpguide 的心理專家表示，季節性憂鬱症與抑鬱症一樣，嚴重程度因人而異，要在臨床上診斷出患有季節性情感障礙，至少需要連續兩年觀察，但如果憂鬱的情況已經嚴重影響生活，務必要盡快求助，周遭的親友務必要多加留心。

文／謝承恩　圖／巫俊郡

1.資料來源:Helpguide-季節性情緒障礙是什麼

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 梅雨季陰天多雲狂下雨？當心「季節性憂鬱症」徵兆需要提高警覺

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