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合作逾20年生變？SOGO聯名卡將異動　國泰世華銀下午說明

▲繼好市多Cotsco聯名卡將中止，國泰世華銀行合作20年的SOGO百貨聯名卡也將生變？國泰世華銀行今（15）日下午1時30分將召開記者會說明合約異動內容。（圖／SOGO百貨提供）
▲繼好市多Cotsco聯名卡將中止，國泰世華銀行合作20年的SOGO百貨聯名卡也將生變？國泰世華銀行今（15）日下午1時30分將召開記者會說明合約異動內容。（圖／SOGO百貨提供）

記者顏真真／台北報導

國泰世華銀行與太平洋崇光百貨SOGO百貨合作發行超過20年的聯名卡也將生變？由於這張聯名卡在百貨公司更名「遠東SOGO」，遠東商銀旗下也發了「類聯名卡」的集團卡「快樂信用卡」，引發百貨聯名卡之爭，只是國泰世華銀行當初簽的是永久性合約，雙方後來協議重新再出發。不過，國泰世華銀行今（15）日一早通知，因合約期間共識問題可能有所異動，將於下午1時30分召開記者會說明。至於是不是終止合約？國泰世華資深副總鄭有欽接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，情況有點複雜，像終止又不像終止。

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太平洋SOGO百貨最早由太平洋建設與日本崇光株式會社簽約，共同經營百貨公司。在2001年5月與國泰世華的前身「匯通銀行」簽署「永久性」聯名卡合約。後來同年9月納莉颱風侵襲北台灣，造成太平洋SOGO忠孝館嚴重淹水，導致原本就有財務危機的太平洋建設，只能黯然退出百貨經營，改由遠東集團進駐。

遠東集團入主太平洋SOGO後，一度片面終止與國泰世華銀行的聯名合約，改發行「SOGO集利卡」，雙方還因此對簿公堂。2006年法院宣判國泰世華勝訴，之後雙方在2011年再合作發行新聯名卡，遠東集團則推「HAPPY GO」集點卡搶攻市場。

只是，後來雙方關係再度變質，國泰世華銀行拿下遠銀與台塑長達10年的聯名合約，遠銀順勢發行集結遠東集團全通路優惠的「遠東快樂信用卡」，更對外表示從此不再發行任何聯名卡，但把在太平洋SOGO內的國泰世華辦卡攤位逐出，改由遠銀進駐，宣戰意味相當強烈。遠東集團在30週年時也獲得日本授權同意，正式改名為「遠東SOGO」，並宣示遠東快樂信用卡等於「遠東集團卡」。

不過，國泰世華銀行今日一早發出採訪通知指出，國泰世華銀行與太平洋崇光百貨（SOGO 百貨）因簽署策略聯盟合約而合作發行聯名卡逾 20 年，共同經營廣大百貨市場，近日雙方因對合約期間之共識問題，導致該合約可能有所異動。為維護卡友及消費者權益，下午1點30分將由副總鄭有欽與陳冠學擬親自對外說明，有關後續卡友權益保障方式。對於是否終止合作，鄭有欽今日受訪時表示，不是終止但也像終止，關係很複雜，但確定是有異動。

遠銀副總經理兼個人金融事業群主管張小倩受訪時則說，不清楚國泰世華銀行與SOGO百貨公司的情況，但遠銀發行的「快樂卡」與聯名卡不同，屬於集團卡，屬於集團合作，目前也運作的很好，至於若國泰世華銀行終止聯名卡發行，會考慮與SOGO百貨發行聯名卡嗎？她說目前沒這計畫，而且也要先確定國泰世華銀行與SOGO百貨法律關係，現在不清楚他們現在關係到底如何。

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