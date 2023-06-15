合作逾20年生變？SOGO聯名卡將異動　國泰世華銀下午說明

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遠東集團入主太平洋SOGO後，一度片面終止與國泰世華銀行的聯名合約，改發行「SOGO集利卡」，雙方還因此對簿公堂。2006年法院宣判國泰世華勝訴，之後雙方在2011年再合作發行新聯名卡，遠東集團則推「HAPPY GO」集點卡搶攻市場。
只是，後來雙方關係再度變質，國泰世華銀行拿下遠銀與台塑長達10年的聯名合約，遠銀順勢發行集結遠東集團全通路優惠的「遠東快樂信用卡」，更對外表示從此不再發行任何聯名卡，但把在太平洋SOGO內的國泰世華辦卡攤位逐出，改由遠銀進駐，宣戰意味相當強烈。遠東集團在30週年時也獲得日本授權同意，正式改名為「遠東SOGO」，並宣示遠東快樂信用卡等於「遠東集團卡」。
不過，國泰世華銀行今日一早發出採訪通知指出，國泰世華銀行與太平洋崇光百貨（SOGO 百貨）因簽署策略聯盟合約而合作發行聯名卡逾 20 年，共同經營廣大百貨市場，近日雙方因對合約期間之共識問題，導致該合約可能有所異動。為維護卡友及消費者權益，下午1點30分將由副總鄭有欽與陳冠學擬親自對外說明，有關後續卡友權益保障方式。對於是否終止合作，鄭有欽今日受訪時表示，不是終止但也像終止，關係很複雜，但確定是有異動。
遠銀副總經理兼個人金融事業群主管張小倩受訪時則說，不清楚國泰世華銀行與SOGO百貨公司的情況，但遠銀發行的「快樂卡」與聯名卡不同，屬於集團卡，屬於集團合作，目前也運作的很好，至於若國泰世華銀行終止聯名卡發行，會考慮與SOGO百貨發行聯名卡嗎？她說目前沒這計畫，而且也要先確定國泰世華銀行與SOGO百貨法律關係，現在不清楚他們現在關係到底如何。