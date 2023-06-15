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傳朱立倫、侯友宜幕僚爆口角　國民黨否認斥：勿放話破壞團結

▲有媒體報導，朱立倫、侯友宜雙方陣營幕僚日前為整合一事爆發嚴重口角，國民黨今回應否認此事，並喊話「造謠者」勿放話破壞團結。（資料照片／記者陳明中攝）
▲有媒體報導，朱立倫、侯友宜雙方陣營幕僚日前為整合一事爆發嚴重口角，國民黨今回應否認此事，並喊話「造謠者」勿放話破壞團結。（資料照片／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

2024總統選舉國民黨陷整合問題，有媒體報導指稱，國民黨2024總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫，雙方陣營幕僚日前於內部會議中，針對遲遲無法整合鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜等人支持，當面起嚴重口角。對此，國民黨今（15）日否認此事稱「憑空捏造」，並喊話「造謠者」勿放話破壞團結。

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針對該篇報導內容，國民黨今表示，黨中央各個與會幹部從來未曾聽聞有此情事，據了解侯友宜競選工作室也未曾聽聞此類情況。國民黨直言，相關報導內容幾乎已經是電影情節，完全憑想像，沒有任何事實根據、憑空捏造出來的。

國民黨指出，和參選人辦公室雙方合作互動良好漸入佳境，根本不可能有所謂口角爭執情事，而整合問題雙方有默契要共同努力，也不可能有互推責任的情事發生，黨中央及各地黨部會持續扮演侯友宜總統競選團隊的最強後盾。

國民黨強調，值此總統大選起跑的時刻，黨中央各部門與各地黨部、智庫都陸續和侯友宜競選工作團隊展開密切對接、聯合作戰會議，正處於互動良好、漸入佳境的時刻，雙方有共識共同面對與解決諸多挑戰，在此時爆出有所謂「口角爭執」一事，黨中央與侯辦第一時間彼此確認從未發生、聽聞此種情事，更在此要嚴正駁斥此類見縫插針的說法並予以澄清。

此外，國民黨也提到，在整合問題上，雙方早有默契要分工合作、共同努力，也不可能有互推責任的情事發生，相關報導內容恐遭有心人士「造謠者」放話、憑空想像捏造，其意圖在破壞國民黨黨內團結，呼籲黨內外的朋友們切勿輕信此類謠言、假訊息，也要強烈譴責放話造謠、破壞團結的「造謠者」，如此惡意的圖謀絕不會得逞。

國民黨表示，2024大選是一場艱困的選仗，藍軍不團結不合作，絕對沒有勝選的可能，朱立倫也在多次訪談中，呼籲所有的支持者，不要製造讓人見縫插針的話題，也不要傳播無謂的謠言，朱立倫說他和侯友宜市長有共同的目標，也有信心達成再次政黨輪替的目標，創造台灣的安定與繁榮。

最後，國民黨表示，這些流言蜚語不會動搖國民黨各方力量始終團結一致的決心，黨中央及各地黨部會持續扮演侯友宜總統競選團隊的最強後盾。此外也會繼續加快整合腳步、提出有感政策，共同朝邁向政黨輪替、下架不適任的政府，讓國家和平繁榮，人民安定的目標大步向前。

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