傳朱立倫、侯友宜幕僚爆口角　國民黨否認斥：勿放話破壞團結

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國民黨指出，和參選人辦公室雙方合作互動良好漸入佳境，根本不可能有所謂口角爭執情事，而整合問題雙方有默契要共同努力，也不可能有互推責任的情事發生，黨中央及各地黨部會持續扮演侯友宜總統競選團隊的最強後盾。
國民黨強調，值此總統大選起跑的時刻，黨中央各部門與各地黨部、智庫都陸續和侯友宜競選工作團隊展開密切對接、聯合作戰會議，正處於互動良好、漸入佳境的時刻，雙方有共識共同面對與解決諸多挑戰，在此時爆出有所謂「口角爭執」一事，黨中央與侯辦第一時間彼此確認從未發生、聽聞此種情事，更在此要嚴正駁斥此類見縫插針的說法並予以澄清。
此外，國民黨也提到，在整合問題上，雙方早有默契要分工合作、共同努力，也不可能有互推責任的情事發生，相關報導內容恐遭有心人士「造謠者」放話、憑空想像捏造，其意圖在破壞國民黨黨內團結，呼籲黨內外的朋友們切勿輕信此類謠言、假訊息，也要強烈譴責放話造謠、破壞團結的「造謠者」，如此惡意的圖謀絕不會得逞。
國民黨表示，2024大選是一場艱困的選仗，藍軍不團結不合作，絕對沒有勝選的可能，朱立倫也在多次訪談中，呼籲所有的支持者，不要製造讓人見縫插針的話題，也不要傳播無謂的謠言，朱立倫說他和侯友宜市長有共同的目標，也有信心達成再次政黨輪替的目標，創造台灣的安定與繁榮。
最後，國民黨表示，這些流言蜚語不會動搖國民黨各方力量始終團結一致的決心，黨中央及各地黨部會持續扮演侯友宜總統競選團隊的最強後盾。此外也會繼續加快整合腳步、提出有感政策，共同朝邁向政黨輪替、下架不適任的政府，讓國家和平繁榮，人民安定的目標大步向前。