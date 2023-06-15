美智庫：大選年兩岸關係非常敏感　緩和緊張為宜

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與會者點出未來一年半兩岸關係高度敏感的3個時期，分別為明年1月台灣總統大選投票前、投票日及明年5月20日總統就職日之間、明年11月美國總統大選投票前。
由FAPS主任董雲裳（Susan Thornton）及副主任李瀅（Juliet Lee）執筆的報告寫道，美中關係可能持續緊繃，使得兩岸關係更難以改善。美中關係不佳時，美國傾向加強與台灣的軍事關係，北京對華府與台北的懷疑隨之加深。
為澄清政策，部分美方與會者提到，華府沒有把台海議題置於美中戰略競爭脈絡下，意味台灣不是美國拿來與中國較勁的工具或籌碼。美方政策並非永久分離台海兩岸，將接受雙方和平議定的任何結果。
但中方與會者認為這種再保證訊息已失效。他們將美中戰略競爭拆成新興技術、意識形態、地緣戰略影響力領域，台灣都牽涉其中。一名中方與會者說，由於美中缺乏互信，華府以嚇阻避免台海爆發戰爭，北京卻認為是美方加強支持台獨。
這場對話深入討論美國媒體論述2027年疑似是中共武力犯台最後期限。美中台與會者都理解，中共總書記習近平雖然指示解放軍在2027年前為潛在侵台做好準備，卻不代表軍事衝突無可避免。
美方與會者提到，美國軍事高層這段時間口徑一致，強調中共武力犯台「並非即將發生，也非無可避免」。
美中台與會者都同意，三方對「和平解決」的強調不足，都太注重軍事行動與回應對方嚇阻作為。與會學者對台灣議題日益軍事化、國際化存有焦慮，特別是中方與會者。
報告提出多項政策建議，包括三方政府都要接受且承認自身一定程度造成台海緊張加劇，華府與北京都不該試圖影響或涉入台灣大選，兩岸應從增加直航班機、重啟旅遊與貿易機構協商等途徑恢復常態民間交流，華府應更明確鼓勵改善兩岸關係。
這份報告重申去年10月底呼籲讓台海緊張局勢回歸「舊常態」的倡議，強調再保證是嚇阻要素之一。
報告寫道，台灣應再保證不會尋求法理獨立；北京應再保證將恪守追求兩岸和平統一、不訴諸武力的政策；華府需要恢復一中政策可信度，不斷強調反對動用武力、不支持台獨。
時值台海緊張，報告呼籲相關各方避免讓局勢惡化。由於美中台領袖各自面臨內部挑戰，三方都應避免把對方領袖逼到牆角、在各自民眾面前丟臉。報告建議美台發展非官方關係實質重於象徵作為，避免公開預測中國武力犯台時間表。（編輯：張芷瑄）1120615