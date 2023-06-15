被批光電亂象！經濟部澄清：優先確保農漁發展與環境生態

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於國民黨團「加速推動光電導致農漁林的土地遭受負面影響」的指控，經濟部今日澄清，目前光電設置仍以屋頂型超過六成，地面型光電需避開環境敏感區域，優先以複合利用、不利農業經營土地為主，且經濟部已建立漁電共生環社檢核等機制，減少社會、環境及生態的衝擊。
經濟部表示，推動光電一向以空間的複合利用為優先，從「班班有冷氣、校校會發電」的校園屋頂光電，到近日三讀通過的再生能源發展條例第十二條之一，要求新建或改建建物，屋頂規模達一定面積以上者應設置光電，代表政策積極引導光電朝向屋頂型設置，並無所謂為推動光電而放任業者圈地、破壞農漁林地及環境生態的情事。
經濟部說明，至於地面型光電的土地選擇，同樣應優先採複合利用，或低地力、土壤鹽化、地層下陷等各類不適合農用的土地，並尊重農委會及內政部等土地管理之主管機關，故現階段農地設置光電以「畜電共生」、「漁電共生」及農委會公告的「不利耕作區」為主，確保光電與農漁業等既有使用共存共榮。
針對漁電共生部分，經濟部指出，已建立漁電共生環社檢核等機制，本於「養殖為主、光電為輔」劃設漁電共生專區，除了除要求需有養殖事實外，也透過環社檢核，減少光電開發過程中對生態環境的影響。此外，為維護漁電共生養殖戶權益，也同步公告漁電共生公版契約範本，並於電業籌設許可審查時，要求需取得全數土地地主同意及養殖戶同意文件。
經濟部進一步表示，為減緩地面型光電對環境生態及周遭社區的衝擊、影響農漁發展，故以低地力土地劃設綠能發展專區，並以遴選優質廠商的方式設置光電，同時引導業者妥善與民眾溝通。
經濟部補充提到，台糖及國有土地招租的部分，也都有經過林相、生態、環境評估，同時為確保土地現有承租者，也會以其意願及權益優先，不會強迫其轉作光電或放棄承租權利，國產署也重新檢討現行提供土地開發同意書予光電業者的作法，而土地招標程序也皆有把關、符合相關法律規範。
至於核能的部分，經濟部表示，核能並不屬於國際供應鏈承諾RE100定義的再生能源，光電和風電等再生能源才是台積電等產業需要的綠電，而重啟核四更已被公投否決，核四封存也是國民黨執政時期的決策，前次公投時所在地侯市長也有明確表態，不解為何國民黨立委仍主張重啟核四。