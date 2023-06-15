廣末涼子認了偷吃！結婚12年老公「臉色鐵青」 丟下一句話快閃
42歲日劇女神廣末涼子7日遭踢爆和已婚米其林名廚鳥羽周作搞婚外情，她第一時間否認，昨（14）日改口承認偷吃，道歉並宣布無限停工，而外遇期間寫下的「偷情交換日記」被週刊公開，內容露骨，讓廣末涼子形象徹底崩壞，結縭12年的藝術家老公CANDLE JUN（本名井筒順）被媒體提問，面色凝重拒絕發表意見。
記者楊穎軒／綜合報導
據日媒《Sponichi Annex》報導，CANDLE JUN昨傍晚從位於東京的工作室離開，媒體上前追問廣末涼子坦承出軌一事，夫妻倆對未來有何打算，CANDLE JUN臉上沒有任何表情，看得出來心情沉重，他只簡短表示：「我沒有回應。」接著火速上車離開。
廣末涼子親筆寫的日記記錄和鳥羽周作偷情的心情，「給世界上最重要的、最深愛的周作，今天開始要分開一段時間，跟你相隔的這一點點距離，我還是好寂寞啊，你別見怪」、「真的好想你，雖然很不願意承認，但是因為有你，我才知道自己還沒有放棄愛情...現在開始我對你的愛，我對你的慾望，都讓我感到幸福，周作，我真的好喜歡你」，男方回信「涼子，辛苦了，不知不覺這已經是第三次寫信給妳了，每次都寫一些有的沒的內容，妳不要介意」，據週刊爆料，鳥羽周作對不倫戀毫無悔意，還和朋友炫耀。