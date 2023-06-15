總統提名爭議延燒！台灣民意基金會民調：民眾黨22.2％超越國民黨

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台灣民意基金會指出，民進黨仍維持第一大黨的地位，但只領先民眾黨2.4個百分點，國民黨落居第三大黨，落後第二的民眾黨1.8個百分點。這是台灣政黨政治史上第一次，三個政黨的選民支持度都在兩成以上，而 且彼此差距最大不超過 4.2 個百分點。
台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這意味近期諸多重大政治社會事件的發生，如 im.B 詐騙集團案牽連甚廣、政黨性 騷擾案層出不窮、政黨提名風波持續延燒、新北幼兒餵藥案、以及2024總統與立委選舉已經開打等，可能正淘空兩大黨社會基礎。但究竟是一時的現象，或已經定型？仍待觀察。
游盈隆指出，國民黨這次只獲二成支持，內亂是最重要因素；總統提名爭議愈演愈烈， 郭台銘陰影揮之不去，黨內分崩離析，空擁有4 都10縣市地方執政版圖， 竟無濟於事；再加上黨提名總統候選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳，社會譁然，黨內甚至出現換侯聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一。如果與上一次大選年2019年中相比，當時在韓國瑜領軍下，國民黨社會支持度高達35%，如今只剩下20%，同樣也流失近三百萬選民支持，選戰動能流失近半，危機深重。
游盈隆表示，台灣民眾黨這次獲22.2%民意支持，創下2019政黨成立以來最高紀錄，第五度超越國民黨，成為第二大黨，意義非凡，對 2024總統與立委選情有當助益；但民眾黨支持者經常來去如風，政黨支持度起伏很大，有如中國錢塘江潮，何時能夠穩定站上二成，是很大的未知數。但對於一個成立僅4年的政黨，社會支持度竟然能超越百年老黨的國民黨，並逼近創黨37年的本土最大政黨民進黨，的確令人刮目相看，同時，也透露出台灣選民對「有意義的第三選擇」提攜與渴望之情。
本次調查由山水民意研究公司進行，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年6月12日至13日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。