換季變天就開始擤鼻涕包餛飩！？拒當過敏兒攻略一次看！

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過敏在我國是相當普遍的慢性疾病，影響的因素主要可略分為兩類，包括不可改變的基因遺傳，以及能夠仰賴後天預防調整的免疫系統與環境因素。
免疫系統在生長的過程中，雖然會慢慢建立起攻擊或耐受不同抗原的資料庫，但若是出了差錯導致抵抗力不足，就容易出現過敏反應。此時再加上環境因素影響，像是塵蟎、蟑螂、寵物皮屑、黴菌和灰塵等，不但會造成免疫力正常的健康民眾容易產生呼吸系統疾病，對於免疫力較差的過敏族群，更是嚴重地威脅！
值得注意的是，環境中會造成空氣污染的物質，不單只有室內的過敏原，還得當心室外的空氣污染。
其中空氣品質除了受到本島的污染源影響外，還有每年從境外地區移入的污染，包括人為及自然環境影響，例如：森林大火、大陸沙塵暴、焚香燒金紙、交通工具排放之廢氣等。
據統計，室內的空氣污染源約有3成是來自室外的空氣污染，當懸浮微粒濃度每增加 100 微克／立方公尺時，對高敏感度的過敏病童會增加約2倍的臨床呼吸道症狀。因此如何預知周遭環境及空氣污染變化，提前做好自我防護措施，是保護過敏的重要關鍵！
及早控制降低過敏持續發展！生活型態這樣改善！
雖然鼻子過敏症狀不會致命，但反覆鼻子癢、打噴嚏、鼻塞等，除了可能讓別人誤會是不是感冒、流感等疾病，還會連帶影響其他部位，包括眼睛過敏、皮膚過敏等，對生活品質造成極大影響、不可不慎。一旦環境中充斥過敏原刺激，會讓幼童更早發生過敏症狀，同時更不容易治療！
若能及早控制風險因子，可大幅降低未來過敏進行曲風險。透過定期清洗被單、適宜的空氣濕度、營養均衡、空氣清淨機等，都是遠離過敏原的關鍵。
而空污嚴重時，應適當關閉門窗及使用空氣清淨機，以減少PM2.5之暴露。空氣清淨機的重要性，就好比肺部的氣體交換，能有效消除室內過敏原及室外飄來的污染。平時可多利用除濕機降低環境濕度，減少過敏原生成；加上具有HEPA抗菌濾芯的空氣清淨機，進一步過濾過敏原及PM2.5。
惟要注意的是，長久不更換濾網，附著在濾網上的懸浮微粒和細菌等可能會造成二次汙染，讓空氣清淨機越用越髒，因此定期更換濾網非常重要！但使用原廠的耗材所費不貲，又擔心沒有定期更換濾網，可能會造成空氣淨化力下降、重複污染風險，還會減少清淨機壽命。若有經費的考量，想完成半年定期更換濾網的好習慣，可以怎麼做呢？
挑選合適空氣清淨機濾網：遠離過敏、守護健康
綠綠好日提供將近30種清淨機品牌的濾網，多達200種的品項，且價格幾乎是原廠的1/2，省下將近一半的耗材費用，同時又具有SGS授權等國際認證，可有效過濾PM2.5及病菌、過敏原等。此外，也堅持每半年送檢各式菌種，並於官網定期公布更新，讓消費者選購更安心。
因為濾網皆是一比一開模製作，不必擔心尺寸不合、裝機卡卡等問題，若真的產品出現問題，只要保持原包裝即可無條件退換貨。無論是購買前不確定型號，或是購買後要更換型號，都可以洽詢客服，也可前往新北市新店區的實體店鋪，不必擔心找不到人負責。
最後呼籲民眾，家中若有容易過敏的幼童，可視自身需求，挑選合適的濾網，達到淨化空氣，降低過敏發作效果。若能在早期發生就控制好，可降低後續其他過敏疾病，必要時搭配藥物治療，多管齊下拒絕當過敏兒！
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